Bakan açıkladı: Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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