Bakan açıkladı: Tüm hanelere 100 Mbit internet vermeyi amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023'te 'her yerden herkese genişbant' ilkesiyle hareket ederek, tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye hızda genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.



Karaismailoğlu, Kamu Bilişim Derneğince dijital ortamda düzenlenen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu dönemde artan internet erişim ihtiyacını karşılamaya çalışan devletlerin kamu dijital dönüşüm, imkan ve kabiliyetlerinin de test edildiğini söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bilgi ve iletişim altyapılarının kullanımının arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bankacılık ve iletişim başta olmak üzere birçok sektörün evden çalıştığını, eğitim kurumlarının uzaktan eğitim platformlarıyla öğrencilerle buluştuğunu kaydetti.



Karaismailoğlu, e-ticaret sitelerine ilginin arttığını vurgulayarak, "İş dünyasında toplantılar görüntülü veya sesli telekonferans uygulamalarıyla gerçekleşiyor. Bu durum, bilgi ve iletişim teknolojilerine ihtiyacı artırırken güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir." ifadesini kullandı.



"MOBİL ABONE SAYISI 83 MİLYONA ULAŞTI"



Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğünün 2003'te 20 milyar lirayken, bugün 132 milyar liraya ulaştığını bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"2019’da sektörün büyüme oranı yüzde 13'tür. Fiber hat uzunluğumuz 371 bin kilometreyi aştı. Sabit genişbant abone sayısı 14 milyonu geçti. Sabit altyapılarda fiber abone sayısı 3,1 milyona yaklaştı. 83 milyona ulaşan mobil abone sayısının yüzde 85'inden fazlası son üç yılda 4,5G hizmetini kullanmaya başladı. Genişbantta abone sayısı 77 milyonu aştı. Makineler arası iletişim abone sayımız 5,7 milyona ulaştı. Yaklaşık 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,7 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,5 kuruşa geriledi."



Karaismailoğlu, yüksek hız ve kapasite genişbant altyapılarının ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın iki yıl önce yayımlandığını anımsatarak, "2023'te her yerden herkese genişbant ilkesiyle hareket ederek, tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye hızda genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.



Abone yoğunluğunu yüzde 100'e çıkararak 10 milyon fiber aboneye ulaşmak istediklerini bildiren Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelerle altyapı kurulum süreçlerinin kısaltılması ve saha kurulumlarının kolaylaştırılmasına yönelik adımlar attıklarını kaydetti.



"YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İMKANLARI SAYESİNDE SALGINLA DAHA ETKİN MÜCADELE EDİLİYOR"



Karaismailoğlu, dış tedarik sürecinin zorlaştığı salgın döneminde, birçok konuda yerli ve milli üretim imkanları sayesinde salgınla daha etkin mücadele edildiğini vurgulayarak, bu kapsamda çalışmalarına başlanan Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Şebekesi'nin öneminin daha da arttığını söyledi.



Proje sayesinde, yerli üretime katkı sağlayacak ve KOBİ'lerin katılımıyla çok paydaşlı projeye başlayacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, Türkiye'yi bilgi ve iletişim teknolojilerinde dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında göreceğiz." değerlendirmesi yaptı.



Karaismailoğlu, bilgi ve iletişimin, hayatın her alanında yer aldığını ve gün geçtikçe varlığını artırdığına işaret ederek, gelecek dönemde, dünyada yaşanacak gerilim ve savaşlarda bilgi ve bilginin paylaşımının etkili olacağı uyarısında bulundu.