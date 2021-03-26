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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Bakan açıkladı... Süveyş Kanalı'ndaki gemiyi Türkiye kurtarabilir

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Bakan açıkladı... Süveyş Kanalı'ndaki gemiyi Türkiye kurtarabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, talep olması halinde dünya ticaretini sekteye uğratan deniz kazasına neden olan Süveyş Kanalı'ndaki geminin kurtarılabileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu "(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi." dedi.

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