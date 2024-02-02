Bakan açıkladı: İlk Türk astronotun dönüş saati belli oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda veda töreni düzenleneceğini söyledi. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17.50’de ayrılacağı bildirildi. Bakan Kacır "Bugün 17.50’de Uluslararası Uzay İstasyonu’nda veda töreni düzenlenecek. Artık bizim de istasyonda adımız, uzayda izimiz var" dedi.

18 Ocak'ta Kenedy Uzay Merkezi'nden uzay yolculuğuna başlayan Alper Gezeravcı, uzayda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede istasyon içerisinde birçok deney gerçekleştirdi. Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte SpaceX şirketi tarafından üretilen Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün ABD'nin Florida'nın eyaleti açıklarına inmesi bekleniyor.