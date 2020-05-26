Bakan açıkladı! Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'e açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Fatih'n İstanbul Boğazı'ndan geçiş için hazır olduğunu açıkladı. Gemi İstanbul'un fetih günü olan 29 Mayıs'ta boğazdan geçeceğini duyurdu.

Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır.



Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek. 🇹🇷🌊#FatihKaradenizde pic.twitter.com/9b15BgEY0g — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 26, 2020