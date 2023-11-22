Bakan Göktaş'tan yeni engelli ataması müjdesi

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kısa süre içinde yeni engelli atamalarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Göktaş "0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda “Mahalle Odaklı Kreş Modelini” başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ

Evlilik kredisine ilişkin olarak Göktaş "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan “Aile ve Gençlik Fonu” ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız" ifadesini kullandı.