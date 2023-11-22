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Bakan Göktaş'tan yeni engelli ataması müjdesi

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Engelli Ataması#Evlilik Kredisi
Bakan Göktaştan yeni engelli ataması müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 10:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kısa süre içinde yeni engelli atamalarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Göktaş "0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda “Mahalle Odaklı Kreş Modelini” başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

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EVLİLİK KREDİSİ

Evlilik kredisine ilişkin olarak Göktaş "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan “Aile ve Gençlik Fonu” ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız" ifadesini kullandı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Engelli Ataması#Evlilik Kredisi

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