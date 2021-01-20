Hurriyet.com.tr
Son Güncelleme:
Bakan açıkladı... Doğal gazda yeni rekor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gazda yeni rekor... Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim 1)İstanbul 51,6 milyon m³, 2)Ankara 23,9 milyon m³, 3)İzmir 13,9 milyon m³" açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
Doğalgazda yeni rekor...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 20, 2021
Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.
Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
En yüksek tüketim
1)İstanbul 51,6 milyon m³
2)Ankara 23,9 milyon m³
3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle