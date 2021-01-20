Bakan açıkladı... Doğal gazda yeni rekor

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:





Doğalgazda yeni rekor...



Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.



Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.



En yüksek tüketim

1)İstanbul 51,6 milyon m³

2)Ankara 23,9 milyon m³

3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG