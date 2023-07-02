Bakan açıkladı! Depremzedelere konutları Ekim'de verilmeye başlanacak

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Türkiye'yi derinden etkileyen 11 ilde can kayıpları ve yıkımlara neden olan depremler sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların ilk etabının teslimlerinin Ekim, Kasım ve Aralık ayı gibi yapılacağını söyledi.

Özhaseki "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki "Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak" dedi.