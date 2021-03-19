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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Çukurova Havalimanı 2022'de açılıyor

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Bakan açıkladı! Çukurova Havalimanı 2022'de açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı'nın yüzde 92.3'nün tamamlandığını ve birinci etabının 2022'de faaliyete geçeceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Çukurova Havalimanımızın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.

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