Bakan açıkladı! Çukurova Havalimanı 2022'de açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Çukurova Havalimanımızın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.

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