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Bakan açıkladı! Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti

Güncelleme Tarihi:

#Tarım#Çiftçi#Destek Ödemesi
Bakan açıkladı Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 13:23

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "926 milyon 971 bin 88 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, binlerce çiftçiyi ilgilendiren destek ödemelerine ilişkin müjdeyi açıkladı.

Bakan Kirişci "926 milyon 971 bin 88 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Çiğ Süt Desteği 592 milyon 827 bin 987 lira, TMO Alım Prim Desteği 249 milyon 809 bin 211 lira, Bireysel Sulama Hibe Destekleri 62 milyon 995 bin 175 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 20 milyon 242 bin 604 lira, Uzman Eller Proje Desteği 1 milyon 96 bin 111 lira oldu.

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