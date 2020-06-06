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GeriEkonomi Bakan açıkladı! Çiftçilere 374 milyon lira destek
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 09:05,Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Çiftçilere 374 milyon lira destek

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Bakan açıkladı! Çiftçilere 374 milyon lira destek
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemesi olarak çiftçilerin hesabına bugün 18.00 itibarıyla toplam 374 milyon lira yatırıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli, yazılı açıklamasında, fark ödemeleri kapsamında yapılan "Yağlı tohumlar desteği", "Hayvancılık destekleri" ve "Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması projesi" destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu ödemelerin bugün 18.00 itibarıyla yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Fark ödemeleri kapsamında, yağlı tohumlar desteği olarak 49 bin 946 çiftçimize 340 milyon lira, Hayvancılık Destekleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Desteği olarak bin 131 üreticimize 27 milyon lira, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 milyon lira olmak üzere, toplamda 374 milyon lira destekleme ödemesi bugün saat 18.00 itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır."

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