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GeriEkonomi Bakan açıkladı! Ankara-Sivas hızlı treni Haziran'da hizmete giriyor
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Ankara-Sivas hızlı treni Haziran'da hizmete giriyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas’ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattının yazın hizmete açılacağının müjdesini verdi.

YHT hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattında son aşamaya gelindiğini ve son ayarlamaların yapıldığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu hızlı treninin Haziran ayından itibaren vatandaşlara hizmet verecek duruma geleceğini de sözlerine ekledi.

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