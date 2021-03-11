Bakan açıkladı! Ankara-Sivas hızlı treni Haziran'da hizmete giriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas’ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattının yazın hizmete açılacağının müjdesini verdi.
YHT hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattında son aşamaya gelindiğini ve son ayarlamaların yapıldığını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu hızlı treninin Haziran ayından itibaren vatandaşlara hizmet verecek duruma geleceğini de sözlerine ekledi.
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara