Bakan açıkladı! 90 milyon lira ödeme yapılacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Son hamlesiyle İngilizleri de şaşırttı Süper Ligden hoca...Son hamlesiyle İngilizleri de şaşırttı! Süper Lig'den hoca...#Farioli
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Uygulama ilk defa yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Uygulama ilk defa yarın başlıyor#Milli Eğitim Bakanlığı
Sadece 5 yaşında... Susuz bırakıp ölüme terk ettiSadece 5 yaşında... Susuz bırakıp ölüme terk etti! #DEAŞ
Ceza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu Ve karar verildiCeza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu! Ve karar verildi#Öğretim Görevlisi
PCR testinde büyük sahtekarlık Şeytanın bile aklına gelmezPCR testinde büyük sahtekarlık! Şeytanın bile aklına gelmez#İstanbul
Büyük hile ortaya çıkarıldı Özel düzenekli gömlek şaşkına çevirdiBüyük hile ortaya çıkarıldı! Özel düzenekli gömlek şaşkına çevirdi#Malatya
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
TFFde kritik MHK zirvesi başladı Yeni başkan...TFF'de kritik MHK zirvesi başladı! Yeni başkan...#Mhk
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
Gitgide sana benziyorum farkındayım...Çok güzelsin Anne'Gitgide sana benziyorum farkındayım...Çok güzelsin Anne!'#Anneler
NASA dan UFO itirafı Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyorNASA 'dan UFO itirafı! Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyor#NASA
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan açıkladı! 90 milyon lira ödeme yapılacak

#Derya Yanık#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#İhtiyaç Sahibi Vatandaş
Bakan açıkladı 90 milyon lira ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız” dedi.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 90 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi veren Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

EŞİ VEFAT EDEN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA YAKLAŞIK 51,6 MİLYON TL DESTEK

Bu doğrultuda düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

Haberin Devamı

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN YAKLAŞIK 11,1 MİLYON TL ÖDEME

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,1 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 3,6 MİLYON TL DESTEK

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacaklarını kaydetti.

Kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla, diğer ödemelerin de 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildiren Bakan Yanık, “ Böylece 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler:

Songül Karlı da modaya uyduSon dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Haberle ilgili daha fazlası:
#Derya Yanık#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#İhtiyaç Sahibi Vatandaş

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!