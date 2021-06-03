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Ekonomi
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Üniversitesi 96 öğretim üyesi alıyor

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Bahçeşehir Üniversitesi 96 öğretim üyesi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca akademik personeller alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversite Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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