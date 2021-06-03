Bahçeşehir Üniversitesi 96 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversite Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

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