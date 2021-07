Bahadın Yaşlanma Vakfı'yla hayata bağlandılar

Avrupa’nın bir çok ülkesinde yaşlıya bakım yerine yaşlıları hayata bağlamaya yönelik bakım hizmetleri , aktif yaşlanma ve mutlu yaşlanma modeli Türkiye’nin ilk kez bir beldesinde, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde uygulamaya konuldu. 55 yaş üstü kişilerin Aktif yaşlanmalarının Sağlanması ve mevcut yaşlıların sağlıklı ve mutlu yaşlılık geçirmelerine Katkı sunulması temel amaçtır.



2011 yılında çalışmalara başlanılarak , 2019 yılına kadar ki süreçte Almanya, Hollanda, Ankara , İstanbul ve Bahadın'da yapılan Çeşitli toplantılar, sempozyumlar, paneller, etkinlikler ve çeşitli üniversitelerle yapılan görüşmeler sonucunda özelde Bahadın’da , genelde Yozgat ve tüm Türkiye’de yaşlılık konusu irdelenerek Bahadın merkezli, Bahadın Yaşlanma Vakfı adında bir vakıf kuruldu. Bu vakfın kurucuları; Akademisyenler, yurtdışında ve Türkiye’de bulunan iş insanları oldu. Bahadın Yaşlanma Vakfı, Bahadın ve yakın çevresinde yaşlılık konusunda incelemeler, araştırmalar , doktora ve tez çalışmaları gibi çalışmalar yaparak , Yaşlıların nasıl daha kaliteli ve mutlu yaşayacaklarına yönelik; Yaşlanmaya aday 55 yaş üstü bireylerin aktif yaşlanma sürecine mevcut koşullar içerisinde nasıl ulaşılabileceğini, bir konsept geliştirerek hayata aktarma üzerine kurulmuştur.



Bahadın Yaşlanma Vakfı bugün Evde bakım, Yaşlı Bakım merkezinde bakım ve Esnek bakım olmak üzere üç kategoride hizmet vermektedir. Her bir hizmeti , sağlık hizmeti, temizlik hizmeti, soba kalorifer hizmeti ve restoran hizmeti olarak dört kategoride vermektedir. Bu özelliğiyle özellikle Bahadın ve Sorgun ilçesi çevresinde, genelde Türkiye’de yaşlılarımızın umut olacaktır. Ayrıca yaşlılarımızın ve ailelerinin de, Özellikle yurtdışında yaşayanlar fakat annesi babası memleketinde olanlar için bir rahatlama olacaktır. Bu nedenle Avrupa’da veya Ankara’da yaşayanlar için Bahadın Yaşlanma Vakfı bakım hizmetleri bir umut olmaya başladı. Bu durum gelecekte de kendisini daha fazla gösterecektir.







2020 yılı Ağustos ayında aktif hale gelen Bahadın Yaşlanma Vakfı Yaşlı Bakım Merkezinin faaliyetlerinde uyguladığı konsept çerçevesinde devam etmektedir.

Vakfımızın kurucularından Almanya’da iş insanlarımız olan Sayın Remzi KAPLAN, Sayın Muhsin AKTÜRK, Hollanda’da iş insanımız olan Sayın Umut AKPINAR ve Hollanda’da akademisyen olan Sayın İbrahim YERDEN vakfımıza Bütün desteklerini sunmaktadırlar kendilerine teşekkür ediyoruz. Vakıfın Genel Müdürü olarak daha önceden Bahadın’da iki dönem Belediye Başkanlığı yapmış olan ve aynı zamanda öğretmen Dilaver ÖZCAN’dır. Bahadın Yaşlanma Vakfı personeli, Genel Koordinatörümüz sayın Esra BAĞCI yönetiminde profesyonel aşçılarımızla, hasta bakıcılarımız , hizmetlilerimiz ve temizlik elemanlarımızla yüksek kalitede hizmet üretmektedir. Bütün personelimiz düzenli eğitimler alarak Yaşlı Bakımından, evde bakıma ve aktif yaşlanma konseptinin her kademesine hazırlıklıdırlar.



Yaşlı bakım merkezimizin yerini Yozgat valiliğinin oluru ile Yozgat il milli eğitim müdürlüğünden temin ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burası daha önce okulumuzun atölye binaları iken kurucularımızın destekleriyle tadilatını yaparak güzel bir yaşam merkezine dönüştürdük. Yaşlı bakım merkezimizde 24 saat bakım yapılmaktadır. Özel bir psikolojik engeli bulunmayan, Yaşlı Bakım Merkezinde kalması mümkün olan Yatalak da dahil her yaşlımıza hizmet sunmaktayız. Bu bakımlar tamamen yaşlılığın gerektirdiği fiziki ve psikolojik koşullar oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Yaşlı Bakım Merkezi kurulumunun her aşamasında akademisyenlerimizin ( ki bu Akademisyenlerimiz Ankara Üniversitesi’nden, Bozok Üniversitesi’nden, Residence Roosenburch Üniversitesi’nden, Akdeniz Üniversitesi’nden, Gazi Üniversitesi’nden, Virij Üniversitesi’nden ( Amsterdam) ve Adnan Menderes Üniversitesi’nden) önerileri ile gerçekleşmektedir. Uyguladığımız aktif yaşlanma ve mutlu yaşlılık konseptinin, önce çevre ilçeler daha sonra Yozgat ili ve ilerleyen süreçte tüm Türkiye’ye ihraç etmek gibi bir iddiamız var.







Türkiye’de yaşlılık kavramının henüz yeni yeni tartışılmaya başladığının farkındayız. Bu nedenle, bu konsepti uygularken Türkiye’deki yaşlılarında gelişmiş ülkelerdeki yaşlılar gibi sağlıklı mutlu bireyler olarak bu süreci yaşayabileceğini ve bunun mümkün olduğunun bilincindeyiz ve bunu uygulamalarımızla hizmetlerimizle ortaya koymak amacındayız.



Bahadın Yaşlanma Vakfı, Yaşlanma ve Toplum adında, yaşlılığı merkezine alan bir akademik dergi çıkarmaktadır. Bu dergi yukarıda ismi geçen üniversitelerin öğretim görevlileri ve danışmanlığıyla, hakemli bir dergi olarak Türkiye’de yayın hayatına başlamıştır ve altıncı sayısı çıkmıştır. Yaşlanma ve Toplum dergimiz yaşlılıkla ilgili her türlü güncel gelişmeleri akademisyenlerin önerileri ve Türkiye koşullarına uyarlanarak , yaşlılarımızın nasıl daha mutlu yaşayabilecekleri üzerine araştırmalar ve makaleler yayınlanmaktadır. Ülkemiz koşulları ve Yaşlılar la ilgili bilimsel tespitler yapmaktadır.



Bahadın Yaşlanma Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi 6,5 dönümlük bir arazi üzerine kuruludur. Yerleşkesinde 12 odalı, ( şimdilik 25 yatak kapasiteli) yaşlıların her türlü konforunun düşünülerek planlandığı odalar, ayrıca yemekhane, revir, hemşire dinlenme odaları, ziyaretçi ve dinlenme salonları ile son derece modern bir mutfağa sahiptir. 5,5 dönüm bahçeye sahip yerleşkemiz, yaşlılarımızın her türlü hareketine izin verecek engelsiz bir yaşam merkezidir. Burada düzenli sağlık hizmeti, temizlik hizmeti yaşlarımızın mutluluğu İçin her türlü olanak ve uygulama mevcuttur.



Bahadın Yaşlanma Vakfı bu yaşlı bakım merkezinin 21 Temmuz 2021 yani kurban bayramının ikinci günü resmi açılışı yapılacaktır. Bu açılışa vakıf başkanımız Sayın Remzi KAPLAN, kurucularımız Muhsin AKTÜRK, Umut AKPINAR, İbrahim YERDEN, Vakıf yöneticilerimiz , Yerel yöneticilerimiz ,ve bürokratlar katılacaklardır. Bahadın halkı , Bahadın Yaşlanma Vakfına sahip çıkmıştır ve bunun devam ettiğini de mutlulukla izlemekteyiz.

Bütün Bahadın halkı ve dostlarımız açılışa davetlidir.



BAHADIN YAŞLANMA VAKFI

