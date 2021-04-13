Bağışlar ikiye katlanıyor

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizdeki dört önceliğimizden biri olan insan ve toplum alanındaki çalışmalarımız kapsamında 2019’dan beri Axess ve Wings olarak bizler de müşterilerimizin küsuratları iyiliğe dönüştürmeleri için Yuvarla ile iş birliği içerisindeyiz.

Şimdi hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile STK’ların toplumsal fayda yaratma konusundaki kaynak ihtiyaçlarını daha da güçlendirmeyi, kendi katkımızı da müşterilerimizin anlamlı katkısına ortak ederek bu iyilik hareketine destek olmayı hedefliyoruz. Nisan ayında TEGV ile başlayacağımız uygulamamızı her ay farklı bir STK ile sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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