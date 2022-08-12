Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

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NEW York merkezli ABD’li bağımsız yatırım bankası Jefferies LLC, Türkiye’deki şirketlerle ilgili önemli bir rapor yayınladı. 10 Ağustos tarihli kurum raporunda, Türkiye’deki şirketlerin piyasalardaki olumsuz beklentilere, yüksek enlasyona, faiz politikasındaki stratejilerin değişmesine ve azalan rezervlere karşın, yaşanan ekonomik çalkantılara karşı iyi direndikleri ve şokları yönetme konusunda çok iyi durumda oldukları vurgulandı. Raporda, “Dünyada yükselen enerji maliyetleri ve faiz politikaları doğrultusunda güçlenen dolara rağmen Türkiye’nin hisse senedi piyasası, 2022 yılının başından bu yana, Türkiye ile benzer durumda bulunan gelişen ülkelerin borsalarını dolar bazında geride bıraktı” ifadeleri dikkat çekti.

'KENDİLERİNİ İSPATLADILAR’

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ABD’nin tanınan stratejistlerinden Sean Darby’nin de aralarında olduğu Jefferies LLC stratejistleri ayrıca, Türkiye’de yakın bir zamanda yeni bir ‘kur stres testi’ yaşanabileceğini de öngördü. Stratejistler buna rağmen, Türk şirketlerinin şoklara karşı “hem uyum gösterme hem de sağ kalma” kapasitesine sahip olduklarını ispatladıklarını düşündüklerini belirtti. Stratejist Darby, Türk hisse senetlerinin son beş yılda dolar bazında yatay bir seyir izlemesinin, kendisi dahil ekonominin ödemeler dengesi krizine girmesini bekleyen stratejistleri şaşırttığını vurguladı.

‘HER KRİZİ ATLATABİLİRİZ’

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanvekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdecioğlu, “Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olduğu için yakın ölçekte çok ciddi krizler atlattı. Şirketlerimizin esnekliği çok güçlü. Karar alma mekanizması çok hızlı gelişiyor. Yani, Türk şirketleri esasında çok hızlı küçülüp çok hızlı büyüyebiliyor. Bu esasında dünyada çok az ülkede bulunan bir özellik. Tüm bunlarda en kritik etken finansman. Türkiye’de şirketlerin finansmana erişimi sağlanırsa, devlet bu noktada yardımcı olursa her şekilde ayakta kalınır. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinin her krizinden büyüyerek çıkabileceğine inanıyorum” dedi.

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'FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ'

BUGÜN dünyanın önünde bir resesyon gündemi olduğunu belirten TİM Başkanvekili Çetin Tecdecioğlu, “Dünyada resesyon yani durgunluk zilleri çalarken, önümüzdeki bir yılı büyük olasılıkla kapasitemizi küçültüp kârsız bir dönem olarak atlatacağız. Türkiye’deki şirketler, sanayicileriniz bu döneme de hazırlıklı ve atlatabilir vaziyette. Yeter ki, sıklıkla vurguladığımız gibi finansmana rahat erişebilsin” şeklinde konuştu.