BAGFAŞ’tan ‘faaliyet durdurma’ açıklaması

Açıklamada, işletmenin 50 günlük verilen süre sonunda faaliyetini durduracağı belirtilerek, şirket yönetiminin, karara karşı yasal haklarını kullanacakları ifade edildi. BAGFAŞ, açıklamayla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kendilerine tebliğ edilen yazılı tutanağı da paylaştı.

BAGFAŞ´tan KAP´a yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi. Balıkesir Valiliği´nce perşembe günü yapılan açıklamada, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran´da 96 bin 561 lira, daha önce de biri 2018, diğeri ise 2020 yılında olmak üzere 3 kez ceza uygulandığı belirtilmişti.

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