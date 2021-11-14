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BAE'de Dubai Havacılık Fuarı 2021 başladı

#Dubai#Havacılık#Fuar
BAEde Dubai Havacılık Fuarı 2021 başladı

Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından olan "Dubai Havacılık Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai emirliğinde başladı.

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Dubai hükümetinin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, fuara 150 ülkeden 1200 firmanın katılım gösterdiği belirtildi.

Türkiye'den, Türk Hava Yolları, THY Teknik, Turkish Cargo, Defence Turkey ve Genel Havacılık da fuarda yer alıyor.

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Havacılık, uzay ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetlerin tanıtılacağı fuarı 85 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda havacılık ve hava savunma alanındaki son teknolojilerin sergilenmesinin yanı sıra hava akrobasi gösterilerinin yapılacağı aktarıldı.

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Fuarın 18 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacağı kaydedildi.

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#Dubai#Havacılık#Fuar

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