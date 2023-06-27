BAE yatırıma odaklandı

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Seçimlerin tamamlanmasından sonra yabancı yatırımcı gözlerini Türkiye’ye çevirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geniş bir heyet de Türkiye’ye geldi. Türkiye’de yatırım fırsatları arayan heyet ilgili bakanlık temsilcileriyle geniş katılımlı iki toplantı düzenledi. İki gündür Ankara’da yapılan toplantılarda ilgili bakanlıklar önlerindeki yatırım programını BAE heyetiyle paylaştı. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere savunma sanayii, metro, hızlı tren gibi altyapı projeleri ile iki ülke arasında ticaretin artırılması üzerinde duruldu.

HIZLI TREN VURGUSU

Toplantılarda BAE’den Türkiye’ye 25-30 milyar dolarlık yatırım gelmesinin öngörüldüğü, Türkiye’nin ihracatının da 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkmasının hedeflendiği belirtildi. Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, BAE’nin yatırımcı olarak İstanbul metro projeleri ile Ankara-İstanbul süper hızlı tren projesiyle ilgilenebileceğine dikkat çektiler. Süper hızlı tren projesinin Ankara Sincan’dan başlayarak Nallıhan Sakarya üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle İstanbul’a uzandığını belirten yetkililer, bu hattın önceden planlandığını, bu nedenle köprünün orta şeridinin hızlı tren için ayrıldığını söylediler. 344 km uzunluğundaki projenin çalışmaları seçimlerden önce tamamlanmıştı. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapımı planlanırken, trenin saatte 350 kilometre hıza ulaşarak, Ankara-İstanbul seyahat süresinin 90 dakika, 1.5 saatte tamamlanması öngörülüyor. BAE’nin başta SİHA olmak üzere savunma sanayii konularında işbirliği yollarına da sıcak baktığı belirtildi.

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ERDOĞAN BAE YOLCUSU

Seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini geleneksel olarak KKTC ve Azerbaycan’a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bayram sonrasında geniş bir heyetle Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmesi planlanıyor. Türkiye’ye gelen BAE heyetinin iki günlük çalışmasının da bu ziyarette imzalanması muhtemel protokollerin ön çalışması olduğu belirtiliyor.