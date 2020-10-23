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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 07:21 | Son Güncelleme:

BAE vatandaşlarından İsrail vize istemeyecek

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BAE vatandaşlarından İsrail vize istemeyecek
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının normalleşme anlaşması yapılan İsrail'i vizesiz ziyaret edebileceğini açıkladı.

BAE haber ajansının yayınladığı (WAM) Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşları, İsrail'i vizeye ihtiyaç duymadan en fazla 90 gün boyunca ziyaret edebilecek." ifadelerine yer verildi.
İsrail ve BAE arasındaki vize muafiyeti anlaşması, 20 Ekim'de BAE heyetinin Tel Aviv ziyareti sırasında, iki ülke arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşma ise 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende imzalanmıştı.

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