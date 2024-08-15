BAE varlık fonu Odeabank’ı satın almak için masada

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Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) 87.3 milyar liralık (2.6 milyar dolar) aktif büyüklüğü ile Türkiye’de orta ölçekli bir banka olan Odeabank’ı satın almak için görüşmeler yürütüyor. Bloomberg’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar 249 milyar dolarlık ADQ’nun, Lübnanlı Bank Audi’nin sahibi olduğu Odeabank’ı satın almak için son birkaç aydır görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Ayrıca kaynaklar, henüz nihai bir karar verilmediğine ve satın alma işleminin tamamlanmasının kesin olmadığına da vurgu yaptılar. ADQ temsilcileri satın alma hakkında yorum yapmayı reddederken 2012 yılında bankayı kuran ve yüzde 76.4’lük hisseyle bankanın en büyük hissedarı konumunda bulunan Bank Audi ile Odeabank ise telefon ve mesajlara yanıt vermedi.