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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

BAE, Tahran uçuşlarına yaklaşık 5 ay sonra tekrar başladı

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BAE, Tahran uçuşlarına yaklaşık 5 ay sonra tekrar başladı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar yeniden başladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın Operasyon Müdür Yardımcısı Muhammed Rıza Kerimiyan, "BAE'den Tahran'a uçuşlar yaklaşık 5 ay aranın ardından bu sabah itibarıyla tekrar başladı." dedi.

Kerimiyan, bu kapsamda Dubai'den kalkan ilk uçağın sabah saatlerinde Tahran'a indiğini aktardı. Öte yandan BAE merkezli hava yolu şirketi Emirates'ten yapılan yazılı açıklamada da Tahran uçuşlarına yeniden başlandığı belirtildi. BAE, Tahran uçuşlarını mart ayında askıya almıştı. 

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