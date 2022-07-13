BAE ile yatırım alanında yeni sayfa... Bakan Varank: Yeni yatırımları teşvik etmemize vesile olacak

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BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber de iki ülke arasında sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağ bulunduğuna işaret ederek çalıştayın hem Türkiye’nin hem de BAE’nin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacağını, birçok öncelikli sektörde heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçladığını söyledi.

YATIRIMLAR ETE KEMİĞE BÜRÜNÜYOR

BAE’nin Türkiye’ye yapacağı yatırımlar, ete kemiğe bürünüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

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Yaklaşık bir saat süren heyetler arası görüşmenin ardından yatışım çalıştayına geçildi. Açılış konuşması yapan Bakan Varank, şunları söyledi:

İLİŞKİLER ÜST SEVİYEDE:

Liderlerimiz arasındaki yoğun temaslar ikili ilişkilerimizin çok üst seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynadı. Bu ziyaretin de sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

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YENİ BAĞLANTILAR:

Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-Ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir yatırım çalıştayı düzenliyoruz. Potansiyel iş birliği imkanları hep beraber değerlendireceğiz. Türk ve Birleşik Arap Emirlikli firmalarımız, kurumlarımızın yeni bağlantılar kurabilecek, somut projeler geliştirebilecek bir ortamlarını bugün burada oluşturmuş olduk.

DAHA GÜÇLÜ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR:

İnşallah, ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yeni yatırımları teşvik etmemize bu program vesile olacak. Dostum Jaber ve ben daha güçlü, daha sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere liderlerimizden talimat aldık.

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BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Al Jaber de konuşmasında özetle şunları kaydetti:

Öncelikle BAE Yönetimi ve halkının Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve halkına en derin saygı ve sevgilerini ileterek sözlerime başlamak isterim. Ayrıca hem dostum hem de meslektaşım Sayın Bakan Mustafa Varank’a, BAE heyetini Türkiye’ye davet ettikleri ve bu son derece önemli toplantının gerçekleşmesine vesile oldukları için teşekkürlerimi sunarım. İstanbul’a ve bu güzel ülkeye iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da güçlendirmek için tekrar gelmiş bulunmaktayız.

HEYECAN VERİCİ FIRSATLAR:

BAE yönetiminin rehberliği ile uyumlu olarak bu toplantı, hem Türkiye’nin hem de BAE’nin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacak birçok öncelikli sektörde heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçlayan toplantılardan biridir. BAE ve Türkiye arasında onlarca yıldır yakın ve çok özel sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağ var.

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YENİ VE PARLAK AŞAMA:

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen Kasım ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret, ikili ilişkimizde yeni ve parlak bir aşamaya işaret etti. İki ülke, halkları ve bölge için sürdürülebilir ekonomik büyüme için net bir vizyonu paylaşıyor. Rakamlar da bunu destekliyor.

UZAYDA ORTAKLIK

Çalıştayın ardından Bakan Varank ve BAE heyeti, Galataport’u ziyaret etti.

İki ülke arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Varank ve Al Jaber ile BAE’li diğer bakanların refakatindeki imzalar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü Salem Butti Al Qubaisi tarafından atıldı.

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BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

İmzalanan anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapacak.

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POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın davetiyle Türkiye’ye gelen BAE heyeti, üç bakanın yanı sıra BAE’nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO’ları da yer alıyor. Çalıştayda sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE’nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları da değerlendirildi.

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ŞUBAT’TA PLANLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra Şubat ayında BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da BAE’li mevkidaşı Al Jaber ile bir araya gelmişti. Görüşmede Al Jaber başkanlığında geniş katılımlı bir heyetin yatırım ortamını yerinde inceleme üzere Türkiye’ye ziyaret konusunda mutabakata varılmıştı.