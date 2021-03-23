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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı

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BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya'ya farklı sektörleri kapsayan 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan'ın Endonezya'ya ait "Endonezya Yatırım Otoritesi"ne yatırım talimatı verdiği ifade edildi.

Haberde, Al Nahyan'ın talimatı doğrultusunda 10 milyar dolar tutarında Endonezya'nın altyapı, yol, liman, turizm ve ziraat gibi sektörlerine yatırımların gerçekleştirileceği belirtildi. BAE, 11 Mart'ta ilişkileri normalleşen İsrail'e de aynı tutarda yatırımlar yapacağını bildirmişti.

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