BAE, ABD, Hong Kong, Mısır ve AB ülkeleri... Resmen talep yağıyor! Liderliği elinden bırakmadı

Mücevher sektörü normalleşmeyle beraber yeniden yükselişe geçen sektörler arasında yer alıyor. İhracat noktasında da talep gören sektör özellikle geçen seneye göre yüzde 48,5 artış yaşadı. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar ihracattaki son durumu açıkladı.

Artış yaşandığına vurgu yapan Kamar, "Mücevher İhracatçıları Birliği olarak pandeminin yoğun bir şekilde yaşandığı, sınırların kapanarak ticaretin durma noktasına geldiği 2020 yılını yılmadan, var gücümüzle çalışarak ve çözümler üreterek geride bıraktık.

Böylelikle başlayan 2021 yılında, ocak-temmuz ayları arasında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48,5 artışla 2,91 milyar dolar ihracata imza attık. Henüz ağustos bitmedi ancak bu ayın 25 gününde 375 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

"GELECEK YILLAR İÇİN UMUTLANDIRIYOR"

Mustafa Kamar sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sene ocak ayıyla birlikte başlayan mücevher ihracatındaki büyük ivmelenme, mart ayında pandeminin duyurulmasıyla birlikte hızlıca yavaşladı ve ülkeler arası yolculukların durmasıyla bizim de faaliyetlerimiz adeta durdu.

Bu süreçte iptal edilen fuarlarla birlikte sektörde büyük oranda bir üretim fazlası da meydana geldi. Normalleşme adımlarıyla birlikte heyecanlı bir şekilde hareketlenmeye başlayan sektörümüzde bu sefer uzun yıllardır görüşler bildirip açıklamalar yaptığımız dahilde işleme rejimi, darphaneden onay gibi yasal düzenlemelerle sıkıntılar yaşamaya başladık.

Bugün yaşanan bürokratik değişimlerle birlikte sektör olarak en son 2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde özel sektör ile ekonomi kadroları arasında yakaladığımız “takım ruhunu” yeniden hissetmenin heyecanını yaşıyoruz.

Birlik olarak sorunlarımızı dinleyen, bizimle aynı frekansta oldukları için sesimizi duyan, bizi anlayan ve çözüm üretmeye gayret eden bir yönetim ile çalışıyoruz. Bu bizi hem bu sene için hem de gelecek yıllar için umutlandırıyor."

İLK SIRADA BAE VAR

Türkiye'den mücevher ihraç eden ülkeleri sıralayan Kamar, "Son yıllarda en çok Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Mısır ve diğer AB ülkeleri ile çok sıkı bir ticari ilişki içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

SEKTÖRÜ İSTANBUL SIRTLIYOR

Mustafa Kamar en çok ihracat yapan illeri de sıralarken "Mücevher ihracatının ana üretim merkezi yüzde 95 İstanbul’dur, daha sonra İzmir, Çorum, Adana gibi iller gelmektedir" ifadelerini kullandı.

En çok tercih ürünlerle ilgili de bilgi veren Kamar, "Sektör tarafından gerçekleştirilen mücevher ihracatı faaliyetlerine baktığımız en çok altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ile külçe altın olarak bildiğiniz işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ihraç ediliyor" dedi.





"TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ"

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, tüketici alışkanlıklarının pandemi döneminde değiştiğini belirtti ve "Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 90’ı pratik, eğlenceli, işlevsel hediyelerin yerine artık daha anlamlı, zaman içinde değerini koruyacak, kalıcı hediyelere yöneldiğini görüyoruz. Bununla birlikte 1 Haziran’da normalleşmeye başlanmasıyla birlikte ertelenmiş olan nişan, evlilik teklifi, nikâh ve düğün törenleri için tüketicilerin almak istedikleri pırlantalı mücevher satışında da büyük bir artış olduğu gözlemliyoruz" dedi.

"TEKTAŞ HER ZAMANKİ GİBİ LİDER"

'En çok satılan ürünlere baktığımızda her zaman olduğu gibi tektaş liderliği koruyor' diyen Güzeliş, "Tektaşı, Baget yüzükler, Işık Seli bileklikler takip ediyor. Tektaşlar 1.780 TL’den başlıyor, seçilecek pırlantanın büyüklük ve özelliklerine göre fiyatlar değişiyor" açıklamasında bulundu.

"ONLİNE SATIŞLARDA BÜYÜME"

Güzeliş online satışların da artış gösterdiğini belirtti ve "Geçen yılın haziran ayı ile bu yılın ağustos ayını kıyasladığımızda online satışlarımızda yüzde 50 büyüme görüyoruz. Bu büyüme de en önemli faktörün satın alınan markaya olan güven olduğunu düşünüyoruz. Bir pırlantanın üretim süreci kişinin parmak, bilek, boyun ölçüsü alındıktan sonra kişiye özel olarak üretilir bu süre 3 ile 4 iş günü arasında gerçekleşir" dedi.

"NORMALLEŞMEYLE PİYASALAR HAREKETLENDİ"

Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş pandemi döneminde yaşanan artışla ilgili konuştu ve "Özellikle kısıtlama dönemleri süresince ertelenen, ötelenen ihtiyaçlar, alışverişler normalleşme süreci ile birlikte piyasaları hareketlendirdi. Özellikle ertelenen düğünlerin yapılmaya başlanmasıyla mücevher ve kuyum alışverişlerinde artış görüldü" dedi.

Kerim Güzeliş en çok tercih edilen modelleri sıraladı ve "En çok tercih edilen modelleri tektaş yüzükler, baget pırlantalı modeller, beştaş yüzükler, tamtur modeller, elmas ürünler, hediyelik pırlantalı/renkli taşlı altın veya altın ürünler olarak sıralayabiliriz" ifadesinde bulundu.

ÜRETİM SÜRECİ 1 AYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Üretim sürecini anlatan Kerim Güzeliş, "Pırlantalı bir ürünün hayata geçmesi için yaklaşık 8-10 adımlık bir süreci bulunuyor. Taşların seçilmesi, kalite kontrol aşaması, dizilmesi, mıhlanması, cilalanması gibi zanaatkarların titizlikle çalıştığı çeşitli aşamalar var. Tasarıma, ürünün özelliklerine, kullanılacak malzemeye göre üretim süreci 1 hafta ile 1 ay arasında değişebilmektedir" dedi.

"ONLİNE'DAKİ ARTIŞ NORMALLEŞME SÜRECİNE DE YANSIDI"

Güzeliş online sipariş süreciyle ilgili de bilgi verdi ve "Pandemi ile birlikte online satışlarda önemli bir artış yaşandı. Bu dönemde semboller, melekler gibi koleksiyonlardan şans getirdiğine inanılan, moral ve motivasyon veren mücevherler tercih edildi. Her ne kadar evde olunsa da yıldönümü, doğumgünü gibi özel günler için kutlama hediyeleri alanlar oldu.

Daha önce online alışverişi hiç deneyimlememiş olan tüketiciler bile internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı. Bu artış normalleşme sürecine de yansıdı" açıklamasında bulundu.

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