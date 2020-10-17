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Ekonomi
Haber Giriş: 17.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız’

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‘Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız’
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı ‘Turizm Destek Paketi Uygulaması’nı değerlendirdi.

‘Bacasız sanayi’ olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, “Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Borsa İstanbul’da vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay vadeli işlem sözleşmelerinin, 2019 WFE raporuna göre hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası olmasıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul’u başarısından dolayı kutluyorum.”

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