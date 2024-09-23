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Bacanak serbest

Güncelleme Tarihi:

#Hürriyet#Haber#Yeni
Bacanak serbest
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2014 01:02

İZMİR’de ‘İmbat Dalgası’ adıyla Liman İşletmesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltında bulunan 24 zanlıdan sadece 1’i polis ifadesinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 14 kişi (Şükrü Çelikyürek, Turan Yalçın , Şentürk Aktaş, Gürol Bafra, Nuh Aslan, Hüseyin Bülbül, Ali Osman Yılmaz, Burhan Kandemir, İzzet Çırakoğlu, Muzaffer Emre Sakarya, Mustafa Ali Altaş, Muhammet Tayfur Uzun, Mahmut Can Bayoğlu) tutuklandı.

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BAŞKA MAHKEMEYE SEVK

Salı gününden beri aranan 10 kişi arasında yer alan eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın bacanağı Cemalettin Haberdar, dün saat 11.15’te avukatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne giderek teslim oldu. Haberdar, UYAP sisteminin kapandığı saat 17.00’den sonra adliyeye sevk edildi. Kurallar gereği başka bir nöbetçi mahkemeye çıkarılan Haberdar saat 21.00 sıralarında, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cemalettin Haberdar’ın kardeşi Necmettin Haberdar kararı duyunca gözyaşlarına boğulurken, “Tüm bu olanlar siyasi. Büyük haksızlık yapıldı” dedi.

SİZE 565X28 YAZARIM

Polisin teknik takipte kayıt altına aldığı telefon dinlemelerinde ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı. Gözaltına alınıp bırakılan zanlılardan T.Ç.A.’nın Van Gölü’nde ulaşımı sağlamak için kullanılacak olan deniz araçlarının pazarlığı sırasında Feribot İşletme Müdürü Ş.Ç.’yle rüşvet pazarlığı içeren “Ş. Ağabey. Size telefonda bahsettiğim gibi, Yenican sallarının tanesini 5 bin 850 TL’ye verebiliriz. Sal başına 565 TL size yazarım yani 565 x 28: 15 bin 820 TL takdim ederim. Salları 5 haftada teslim ederim. Başka isteğiniz var mı? ” diye mail attığı iddia edildi.

5 LİRAYI NEDEN KESTİNİZ

Telefon görüşmelerinde diğer zanlılar gibi sık sık IBAN numarasını bağlantı kurdukları şirket temsilcilerine veren Ş.Ç.’nin 10 bin TL yatması gerekirken 5 TL’lik kesinti yapıldığını sorduğu ortaya çıktı.

RÜŞVET TARİFESİ ARTMIŞ

Bazı şirket sahipleri ile çalışanlarının da aralarındaki konuşmalarda, liman işletmesinde görevli memurların gemi boşaltım sıralarını bekletmeden yaptırmak için rüşvet tarifelerini çok artırdıklarından yakındığı da dikkat çekti. Bazı görevlilere de takım elbise ve gömlek gönderildiği belirlendi.

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#Hürriyet#Haber#Yeni

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