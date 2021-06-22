Babalık izni 6 aya mı çıkıyor? Uzman isim CNN Türk'te açıkladı

Bazı özel şirketler kamuda 5 gün, özel sektörde 10 gün olan babalık iznini 2 haftadan 6 aya kadar çıkarıyor. İnsan Kaynakları Uzmanı Nihal Şendeğer konuyla ilgili CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Babalar artık eşlerine yardımcı oluyor. Bizim büyüdüğümüz tanıdığımız babalarımızın dışında artık yeni babalar çocuklarına ilgililer bu sebeple talepleri söz konusu. Özel sektör de karşılıyor bu talepleri. Aslında kanunda birçok hakları var babalarımızın" dedi.

BABALARA KISMİ ÇALIŞMA HAKKI

Şendeğer babaların eşleri çalıştığı takdirde kısmi çalışma haklarının bulunduğunu belirterek, "Kasım 2016'da yayınlanan yönetmeliğe göre doğum yapan kadın için tanınan hak babalar için de tanındı aslında. çocuklar ilkokul çağına gelene kadar eş çalışıyor ise belgeyi sunmak kaydıyla babalar da çocukları için kısmi çalışma kullanarak yarım çalışabilirler. Dilekçeyle işyerine sunabilirler. Yasal hakları bu" ifadesinde bulundu.

6 AYLIK İZİN YASAYA GİRER Mİ?

Şendeğer 6 aylık izinle ilgili de konuştu ve "Ben bir anneyim. 2 çocuğum var. Yeni babalar da insan kaynaklarında yer aldığımdan çok heyecanlı görüyorum. Elbette eşit olmalıyız. Babalarımız çocukla vakit geçirmeli. Şu anda özel sektör yapabildiğini yapıyor. Farklı uygulamalar söz konusu. Tamamen yasal olması biraz zaman alır. 5 günlük babalık iznin bile tanımlanması zaman aldı. 3 gün olarak yer alıyordu, çok yakın zamanda 5 gün oldu. 6 aylık izni çok uzun sürede olacağını düşünüyorum. Türkiye dışındaki ülkelerde uygulanan prosedürler çok ciddi mutluluk verici. Ciddi vakit geçiriyorlar. Maddi manevi haklara sahipler ve ekstra destek alıyorlar. Çocuğumuzun engelli olması lazım ki 1 yılda 10 gün izin kullanabilelim. Biz de biraz zorunluluk hali geçerli oluyor" dedi.

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