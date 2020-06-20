‘Baba dostu’ şirketler artıyor

İş Kanunu’na göre Türkiye’de yeni baba olan özel sektör çalışanlarının izin hakkı sadece 5 gün. Devlet memurlarından ise bu süre 10 gün.

Yasaların verdiği izinler, yeni doğan bebekleriyle vakit geçirmek isteyen babalar için oldukça sınırlı. Pek çok ülkede de yasal babalık izinleri oldukça yetersiz bulunuyor.

Fakat son yıllarda uluslararası şirketler, cinsiyet eşitliğini sağlamak, çalışanlarının iş-özel yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olmak ve ebeveynlere eşit sorumluluk vermek adına sadece yeni anne olan çalışanlarına değil baba olan çalışanlarına da ekstra izinler sunuyorlar.

Türkiye’de çalışan babalara ek izin veren global şirketlerin sayısı da verilen izinlerin süresi de hızla artıyor.

Örneğin Türkiye’de Vodafone yeni babalara 16 hafta izin verirken, Novartis 14 hafta, P&G ise 8 hafta babalık izni veriyor.

Babalar Günü’nde, yeni baba olmuş çalışanlarına ekstra izinler veren şirketlerle konuştuk.

YENİ BABALARA 16 HAFTA İZİN

Vodafone Grubu, 1 Ocak 2020’de hayata geçirdiği Global Ebeveyn İzni politikasıyla, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlarına, 16 haftaya kadar ücretli izin hakkı veriyor. Bu hak, toplu olarak kullanılabildiği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabiliyor. Ayrıca çalışanlar, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyorlar.

Uygulama Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirildi.

İzinden şu ana kadar 25 babanın faydalandığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Şirketimizin çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen Global Ebeveyn İzni politikası çok önem verdiğimiz bir uygulama” diyor.

14 HAFTAYI 1 YIL İÇİNDE KULLANACAKLAR

Novartis, yeni babalık izni uygulamasını 1 Ocak 2020 itibariyle devreye aldı. Yeni baba olmuş çalışanlara ücretli olarak 14 haftalık babalık izni veriliyor. Babalar bu uygulama ile 1 yıl boyunca izinlerini ister toplu olarak ister ihtiyaçlarına göre bölerek kullanabiliyorlar. Bu haktan tüm merkez ofis ve saha çalışanları faydalanabilecek. Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, “2020 yılında şimdiye kadar 13 kişi baba oldu, beklediğimiz 3 baba adayımız daha var. Novartis olarak çeşitlilik ve dahil etme kapsamında çalışanlarımızın yaşam evrelerine göre uygulamalar hayata geçirmek, çalışanlarımızın hayatlarına dokunmak istiyoruz. Dahil etme kapsamında baba olan çalışanlarımızı da düşündük” diyor.

AMAÇ EŞİT SORUMLULUK

Procter and Gamble (P&G) Türkiye olarak ‘bebek bakımında anne ve babanın eşit sorumluluğu var’ diyerek erkek çalışanlara 8 hafta ücretli babalık izni tanıdıklarını söyleyen P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu, “Hem ofisimizdeki hem de fabrikamızdaki tüm P&G’liler, bu uygulamamızdan ilk 18 ay içinde istedikleri herhangi bir dönemde faydalanabiliyor. 1 Mart 2019 tarihinden bu yana 18 erkek çalışanımız bu izinden faydalandı. Amacımız erkek çalışanlarımızın doğumdan sonraki süreçte eşleriyle birlikte eşit sorumluluk almaları ve bebeklerinin ilk zamanlarında, bebekleriyle doğrudan güçlü bir ilişki kurabilmeleri. Çünkü güçlü ve büyük bir aile; birlikte olmayı gerektiriyor ve aile birliğinin sağlanması açısından bunun önemli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz” diyor.

3 YILDA 40 ÇALIŞAN FAYDALANDI

Microsoft Türkiye, üç yıl önce, yeni baba olmuş çalışanlarına 6 hafta babalık izni hakkı tanıdı. Yeni baba olan çalışanlar bu izinlerini tek bir seferde ya da 2 parça olarak kullanabiliyor. Baba olan tüm çalışanlar bu haktan yararlanabiliyor. Aynı zamanda yasal olarak evlat edinme durumunda da aynı sürede babalık izni hakkı bulunuyor. Şu ana kadar yaklaşık 40 çalışanın bu haktan yararlandığını söyleyen Microsoft Türkiye İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Gaon, “Bu mutlu zamanlarında yeni doğmuş bebekleriyle daha fazla zaman geçirsinler ve eşlerine de yardımcı olabilsinler diye bu izin uygulaması global olarak uygulanmaya başlandı” diyor.

EBEVEYN MANİFESTOSU HAZIRLADILAR

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen GittiGidiyor, iş ve kariyer yaşamının ebeveynlikten rol çalmasını engellemek adına 2019’un sonunda ‘GittiGidiyor Ebeveyn Manifestosu’nu hazırladı. Evlat edinmeyi de kapsayan manifesto tüm çalışanlara 20 hafta annelik ile 12 hafta babalık ve evlat edinme izni veriyor. Ayrıca izin dönüşlerinde mevcut pozisyon, ücret ve diğer haklarının korunacağını, bahse konu olan iznin çalışanın kariyerine olumsuz etki etmeyeceğini taahhüt ediyor. GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel, “Amacımız herkesin kendisini iyi hissettiği ve iş-yaşam dengesini kurabildiği bir çalışma ortamı sağlamak. Annelerin ve babaların yararlanabileceği haklar olması, çalışanlarımızın kendilerini iyi ve güvende hissetmelerini sağlıyor” diyor.