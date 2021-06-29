BA BS ne zaman kalkacak? BA BS cezası 2021 yılında ne kadar olacak?
BA BS ne zaman kalkacak sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete yazısında yer alan 523 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki değişiklik kapsamında, sadece elektronik ortamda ve 5.000 TL’nin altında e-Fatura ve e-Arşiv fatura düzenleyen mükellefler için, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, Ba- Bs formu düzenleyerek bildirim yapma zorunluluğunun kalkacağı ifade edilmişti. Peki, BA BS ne zaman kalkacak? BA BS cezası 2021 yılında ne kadar olacak? İşte, o bilgiler
BA BS ne zaman kalkacak sorusu mükelleflerin gündeminde yer alıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra no: 396) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bu yılın temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren, bir aylık dönemde bir kişi veya kurumla gerçekleştirilen ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alım satımlarına dair e-Fatura, e-Arşiv Fatura niteliğindeki e-Belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecek.
Bildirimlere dahil edilecek belgelerin belirlenmesi bakımından, söz konusu bir aylık dönemdeki alım satım tutarları toplamına ilişkin 5 bin lira tutarındaki haddin tespitinde, elektronik ve kağıt ortamda düzenlenen belgeler birlikte değerlendirilecek.
Haddin aşılması halinde elektronik olarak düzenlenen veya alınan belgeler değil, sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecek. Böylece ilgili mükelleflerin zaman içinde e-Belge uygulamalarına tamamen dahil olması teşvik edilecek.
Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan veya bu alış satışları elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba veya Form Bs bildirimlerini sadece "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretleyerek verecek. Tebliğ, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
BA BS CEZASI NE KADAR?
Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2021 Takvim yılında 2.500.-TL özel usulsüzlük cezası kesilebilecek.