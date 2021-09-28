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Aziz Sancar TEKNOFEST'te TOGG'un direksiyonuna geçti

#TEKNOFEST 2021#Aziz Sancar#Mustafa Varank
Aziz Sancar TEKNOFESTte TOGGun direksiyonuna geçti

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST’te Türkiye’nin Otomobili TOGG ile tanıştı. 2022’nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan TOGG’un direksiyonuna geçen Prof. Sancar, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan projede gelinen aşama ve ilerleyen süreç hakkında bilgi aldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, “Aziz Sancar hocamızın “100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve ‘Bunu bir Türk yaptı’ diyecekler” sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye’nin Otomobili’ni de Türk mühendisler yapıyor.” ifadelerine yer verdi.

TOGG STANDINI ZİYARET

Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte TOGG standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar’a Gemlik’teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, önümüzdeki yıl ile birlikte inşaatın tamamlanacağı belirtildi.

Aziz Sancar TEKNOFESTte TOGGun direksiyonuna geçti

RUH HALİNİ TESPİT EDEN KAMERA

Sancar’ın TOGG’da bütün akıllı, modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine “En modern en gelişmiş radar teknolojileri kamera teknolojileri kullanılıyor aracımızda. Bu otonom sürüş için sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı,uyukluyor mu, heyecanlı mı,endişeli mi,üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var.” yanıtı verildi.

DİREKSİYONA GEÇTİ

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Sancar, daha sonra dört çarpı dört çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV TOGG’un direksiyonuna geçti. Burada CEO Karakaş, Sancar’a eşlik etti. Tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde fabrikanın tasarlandığı bilgisi verilirken Sancar, Amerika’da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi. Bunun üzerine Sancar’a “Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz.” yanıtı verildi.

Aziz Sancar TEKNOFESTte TOGGun direksiyonuna geçti

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ

Sancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile birlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı inceledi. Mandal, TÜBİTAK’ın görevinin geleceği çalışmak olduğunu belirterek hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi.

SANCAR’A İMZA ATTI

Prof. Dr. Sancar, Bursa Teknik Üniversitesi’nden gençlerin Sancar adını verdiği elektrikli aracı inceledi ve araç hakkında bilgi aldı. Gençlerin ısrarıyla aracın üzerine imzasını atan Sancar’ın araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği ortaya çıktı. Aracı tanıtan gençlerden biri, “Daha önce biz mailleşmiştik, görüşmüştük. Yaptığımız araca sizin adınızı vermek için izin istemiştik. “Sancar” 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.” dedi.

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Aziz Sancar TEKNOFESTte TOGGun direksiyonuna geçti

HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜ

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standını da ziyaret eden Sancar’a gemiler arası iletişimi sağlayan lazer cihazının ışınlanma kabinine dönüştürülmüş hali tanıtıldı. Cihaz, Sancar ve Mandal’ın holografik görüntüsünü ekrana yansıttı.

ANTARKTİKA KİTABI

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, da Antraktrita’da yapmış oldukları araştırmaları anlatan İngilizce ve Türkçe bir kitabı Sancar’a hediye etti.

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#TEKNOFEST 2021#Aziz Sancar#Mustafa Varank