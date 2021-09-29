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Aziz Sancar direksiyonun başına geçti

#Aziz Sancar#TOGG#Otomobil
Aziz Sancar direksiyonun başına geçti

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST’te Türkiye’nin otomobili TOGG’un direksiyonuna geçti. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, araçla ilgili Prof. Dr. Sancar’a bilgi verdi.

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TEKNOFEST’e Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) onur konuğu olarak katılan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte TOGG standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobil ile bilgi alan Prof. Dr. Sancar yetkililere yerli otomobille ilgili sorular sordu. TOGG’da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığını soran Sancar’a, “Aracımızda en modern, en gelişmiş radar teknolojileri ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var” bilgisi verildi.

BİR GECEDE ŞARJ

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Prof. Dr. Sancar, daha sonra 4X4 çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV sınıfı TOGG’un direksiyonuna geçti. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da Sancar’a eşlik etti. Sancar’a, fabrikanın tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde tasarlandığı bilgisi verildi. Prof. Dr. Sancar, Amerika’da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi. Bunun üzerine Prof. Dr. Sancar’a, “Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz” bilgisi verildi.

Aziz Sancar direksiyonun başına geçti

‘TÜRK MÜHENDİSLER YAPIYOR’

ÖTE yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Aziz Sancar hocamızın ‘100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve ‘Bunu bir Türk yaptı’ diyecekler’ sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye’nin otomobilini de Türk mühendisler yapıyor” ifadelerine yer verdi.

‘SANCAR’ İMZA ATTI

PROF. Dr. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ile birlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı da inceledi. Prof. Dr. Mandal, hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sancar, daha sonra Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki gençlerin ‘Sancar’ adını verdiği elektrikli aracı inceledi ve araç hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Sancar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen aracın üzerine gençlerin ısrarı üzerine imzasını attı.

Aziz Sancar direksiyonun başına geçti

HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜ

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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standını da ziyaret eden Prof. Dr. Aziz Sancar’a gemiler arası iletişimi sağlayan lazer cihazının ışınlanma kabinine dönüştürülmüş hali de tanıtıldı. Cihaz, Sancar ve Mandal’ın holografik görüntüsünü ekrana yansıttı. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika’da yaptıkları araştırmaları anlatan İngilizce ve Türkçe bir kitabı Prof. Dr. Sancar’a hediye etti.

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#Aziz Sancar#TOGG#Otomobil