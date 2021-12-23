Azerbaycan’la enerjide 5 anlaşma

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Azerbaycan - Türkiye 1’inci Enerji Forumuna katılarak beş ayrı işbirliği anlaşmasına imza atmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada bir grup gazetecinin sorularını cevapladı.

KAPASİTE ÇALIŞMASI

Dönmez, “İki devlet, tek millet’ şiarıyla baktığımızda devam eden projelerimiz başarılı bir şekilde yürüyor. Bu ilişkiyi özellikle enerji konusunda üçüncü ülkelere de taşıyabiliriz. Bir potansiyel de görüyoruz. TPAO’nun Azerbaycan’da ciddi yatırımları var” dedi. Avrupa’da özellikle doğalgaz ile ilgili bir arz sıkıntısı olduğunu ifade eden Dönmez, “Artan talebi karşılayabilmek için mevcut kapasitenin artırılmasıyla ilgili bazı ön görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşler bugünden yarına sonuçlandırılacak konular değil çünkü bir de bunun üretim tarafı var. Sadece boru hattında kapasite artırımı yetmiyor. Esas olan Hazar’daki üretim miktarının artırılmasına dönük çalışmalar” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Forumunda öne çıkan konulardan birinin de elektrik enerjisi olduğunu kaydeden Dönmez, “Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiyle alakalı ciddi hedefleri var. Potansiyelleri çok yüksek. Özellikle de işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde ‘yeşil enerji’ hedefleri bulunuyor. Hem kıyıda hem de kıyıya yakın yerlerde deniz üstünde rüzgar türbinlerinin inşasına dönük projeleri var. Türkiye’de bu konuda tecrübesi ve deneyimi olan şirketler de buraya gelip görüşecekler, müzakere edecekler. Anlaşmaya bağlanırsa mutlu oluruz ama henüz sonuçlanmış bir anlaşma yok” diye konuştu.

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Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik ticaretinin de mümkün olduğunu söyleyen Dönmez, “Şu anda Azerbaycan ve Gürcistan arasında fiilen elektrik ticareti var. Gürcistan’la bizim elektrik ticaretimiz var. Dolasıyla Gürcistan üzerinden elektrik enerjisi transfer edilebilir. Nahçıvan ile Türkiye arasında fiilen devam eden elektrik bağlantısını da işlevsel hale getirmek istiyoruz” dedi.

HANGİ ANLAŞMALAR İMZALANDI?

- Madencilik anlaşması



- Doğalgazda işbirliği anlaşması



- Maden ve yer bilimi alanında işbirliği anlaşması



- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İle Milli Jeoloji Değerlendirme Hizmeti arasında Yerbilimleri Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Anlaşma



- Azerenerji ASC ve TEİAŞ arasında işbirliği anlaşması.