Azerbaycan’la ek doğalgaz için anlaşma tamam

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Dönmez, “Kış yaklaşırken artması muhtemel doğalgaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye’ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapılmıştır” ifadelerini kullandı.



PİYASANIN ALTINDA

BOTAŞ’ın 1300 doların üzerinde doğalgaz aldığına ilişkin bir iddianın da bulunduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, gazın önemli bir kısmının uzun dönemli sözleşmelerle temin edildiğini aktardı. Dönmez, uzun dönemli kontratlardaki fiyatların uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olduğunu ve zikredilen seviyenin altında olduğunu vurguladı. “Türkiye gazı pahalıya alıyor” iddiasına da değinen Dönmez, şunları kaydetti: “Bu iddia da yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye, doğalgaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır.”

TÜRKİYE PETROLLERİ VE BOTAŞ SATILMAYACAK

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TÜRKİYE Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarının da ‘mesnetsiz ve gerçek dışı’ olduğunu belirten Dönmez, “Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor” dedi. Türkiye Petrolleri’nin tarihinde ilk defa Rusya’da saha satın aldığını ve Azerbaycan’da hisselerini arttırdığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti: “Karadeniz’de yapılan 540 milyar metreküplük keşif Türkiye Petrolleri’nin gerek teknoloji gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu.”