Azerbaycan’ın depremini T-Rupt modelleyecek

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Böylece depremde, Azerbaycan’daki yapıların dayanıklılığı, depremlere karşı Azerbaycan’ın uğrayacağı mali kayıp ve buna karşın alınabilecek finansal önlemler bilimsel tahmin yöntemleri ile ortaya konacak. Azerbaycan’da düzenlenen, Türkiye ve Azerbaycan deprem mühendisleri, yer bilimciler ve finans sektörünün temsilcilerinin katıldığı Katastrofik Risklere Karşı Dayanıklı Finansal Sistem Konferansı’nda CatMod, tanıtıldı. Azerbaycan Merkez Bankası Sigorta Denetim ve Düzenleme Dairelerinden sorumlu Genel Müdür Ziya Aliyev, toplantıda, “Ülkemizde konut ve sanayi tesislerinin yoğun gelişimi, yerleşim yerleri ve şantiyeler için deprem tehlikesi derecesinin güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu durum, acil durumlara ve bunların yol açabileceği hasarlara karşı ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemlidir” dedi.

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Toplantıda konuşan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, şunları söyledi: “Yürüttüğümüz en önemli çalışmalardan biri T-Rupt Teknoloji’de ürünleştirdiğimiz katastrof modelleme platformumuz CatMod’dur. T-Rupt Türkiye Deprem Modeli olarak tabir ettiğimiz modeli ülkemizin depremselliğini ve yapı stokumuzun özelliklerini dikkate alarak geliştirmiştir. Bu model sayesinde 6 Şubat depremleri sonrası depremlerin olay bazlı modelini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş ve 10 günlük bir süreçte DASK’ın Kahramanmaraş Depremleri sonucu hasar tutarını yüksek bir isabet yüzdesiyle tahmin etmiştir. Türkiye’nin insan ve teknoloji kapasitesini kullanarak geliştirdiğimiz katastrof modelleme platformu CatMod’dan Azerbaycan’ın da istifade etmesini diliyoruz.”