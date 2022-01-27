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Azerbaycan’dan ilave gaz geliyor

#Azerbaycan#Gaz#Tedarik
Azerbaycan’dan ilave gaz geliyor

Türkiye’ye İran’dan gelen doğalgazın 20 Ocak’ta kesilmesiyle zor durumda kalan sanayi sektörüne kardeş Azerbaycan yardım eli uzattı. Azerbaycan, en kısa zamanda Türkiye’ye ek doğalgaz sevkıyatlarına başlayacağını bildirdi.

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Türkiye’den Azerbaycan’a yapılan ek doğalgaz talebine Bakü’nün anında olumlu yanıt verdiğini açıklayan devlet enerji şirketi SOCAR’ın Sözcüsü İbrahim Ahmedov şöyle konuştu: “İran’dan Türkiye’ye doğalgaz ulaştıran boru hattıyla ilgili problem yaşanması üzerine, kardeş Türkiye geçici problemin üstesinden gelinene kadar Azerbaycan’dan sevkıyatın artırılmasını talep etti. Başvuruyu alır almaz Ankara’ya olumlu yanıtımızı ilettik.

Azerbaycan’ın Şahdeniz doğalgaz yatağını işleten AGSC konsorsiyumu elindeki kapasite arttırma imkanlarını sonuna kadar kullanarak Türkiye’ye yardım edecek. Attığımız bu adım Türkiye ile dostluk ve kardeşliğimizi pekiştiren adım olacaktır.” SOCAR’ın açıklamasında Türkiye’ye pompalanacak doğalgaz miktarı hakkında bilgi verilmedi. Bu arada, İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz boru hattındaki bakım çalışmalarının 30 Ocak tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Azerbaycan enerji uzmanlarının yorumlarına göre, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gönderilecek ek miktardaki doğalgaz özellikle elektrik üretimi için termik santrallerde kullanılacak.

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Rus haber ajansı RIA’da yer alan habere göre ise SOCAR tarafından Ardahan’daki Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı Türkiye’ye giriş yapacak.

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#Azerbaycan#Gaz#Tedarik

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