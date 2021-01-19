Azerbaycan inşaatına Türkiye modeli

Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 ili Ermenistan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan'da, bu bölgelerin imarı için çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla kapsamlı imar ve kalkınmaya başlayan hükümet, projelere yabancı şirketlerin, özellikle de Türk iş adamlarının katılımı için süreçleri kolaylaştıracak sistemler üzerinde çalışıyor.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Yapılan mevzuat değişikliği ile ihalelerde bürokratik engeller ortadan kaldırılacak, siparişçi kurumların inşaat malzemesi taban fiyat listeleri güncel hale getirilecek. Azerbaycan Bakanlar Kurulu İnşaat, Şehircilik ve Kamu Hizmetleri Daire Başkanı Feyruz Mustafayev, Bakanlar Kurulu'nda bu konuda dünyadaki en iyi modelin hangisi olduğuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, “Bize en uygun olanın, özellikle inşaat alanındaki gelişimini ve son 20 senedeki sıçrayışını da dikkate alırsak Türkiye modeli olacağını düşündük. Türkiye'de gerçekleştirilen inşaat ihalelerinde siparişçi kurum tarafından taban fiyat veriliyor. Burada da aynı sistem tatbik edilecek” dedi.



Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile de görüşmeler yaptıklarını ifade eden Mustafayev, “Eski modelde yabancı herhangi bir şirket Azerbaycan'a gelince buradaki taban fiyatı belirleme sistemi farklıydı. Yabancı şirketler zorluk yaşıyordu. Ama şimdi daha kolay olacak” dedi.



TÜRK FİRMALAR

Fayruz Mustafayev, yakın dönemdeki başlıca görevlerinin Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerin alt ve üst yapısını yeniden kurmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türk ve Azerbaycanlı iş adamları beraber burayı yeniden yapacak. Füzuli'den Şuşa'ya yeni yolun yapımında Türk ve Azerbaycan şirketleri beraber çalışıyorlar. Bu da ilk adım. Bugüne kadar Türk şirketleri Azerbaycan'da 16 milyar dolara yakın ihale aldı. Azerbaycan'ın genelinde Türk şirketleri daha kolay ve daha cazip şekilde teklifler verebilecek.”