Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Karabağ’da ilk imzaları Türk şirketleriyle attık

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, bu işbirliği kapsamda bölgenin mayın ve patlamamış mühimmattan temizlenmesinin yanı sıra otoyol, altyapı inşası, madencilik sektöründe Türk firmaların projeler üstlendiklerini anlattı. Hürriyet’in sorularını cevaplayan Bayramov şöyle konuştu:

2021 BÜTÇESİ 1.3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

“30 yıllık işgal sırasında Ermenistan, (Karabağ’daki) elektrik santralleri, su temini, ulaşım, iletişim sistemleri de dahil olmak üzere 700 bin kişiye hizmet veren tüm altyapıyı yok etti. Azerbaycan hükümeti, kurtarılan topraklarda yeniden yapılanma çalışmaları için 2021 yılında 1.3 milyar dolardan fazla bütçe tahsis etti. Çalışmalar şimdiden büyük şehirlerde başladı ve ulaşım altyapısının (havaalanı, köprüler, demiryolu, karayolu), restorasyonunu da içeriyor. Ayrıca, işgalci Ermeni güçleri tarafından tahrip edilen tarihi anıtlar, camiler, türbeler, müzeleri de kapsıyor. Hükümetimiz, yeniden yapılanma ve gelişmeyi hızlandırmak için dünyanın önde gelen şirketleriyle ortaklık kurmakta. Türk müteahhitleri yeniden yapılanma sürecinde kilit rol oynuyor. İlk sözleşmeler Türk şirketleriyle imzalandı ve bunların yenilik, kaynak, en iyi deneyim ve uzmanlığı getireceğinden eminiz.”

GAZ KORİDORU İÇİN ÖNCÜ ROL

Deklarasyonun, enerji güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu ve bölgenin ve Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunan stratejik Güney Gaz Koridoru’nun uygulanmasında Türkiye ve Azerbaycan’ın öncü rolünü vurguladığına dikkat çeken Bayramov, “Bu bağlamda, Azerbaycan ve Türkiye, Güney Gaz Koridoru’nun verimli kullanımını ve daha da geliştirilmesini sağlamak için koordineli çabalarını sürdürecek.Azerbaycan ve Türkiye arasındaki savunma işbirliği, her iki ülkenin savunma yeteneklerini ve askeri güvenliğini güçlendirmeye yönelik personel değişimini, ortak eğitim ve tatbikatları, modern teknolojilere dayalı silah ve mühimmat yönetiminde yakın işbirliğini ve ortak projelerin uygulanmasını içermektedir. Ayrıca, deniz, hava ve uzay sektörlerinde teknolojilerin geliştirilmesi ve değişimi, karşılıklı savunma sanayi teknolojilerinin geliştirilmesini kapsamakta” diye konuştu.

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