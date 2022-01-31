Ayvalık 'tarih'e taşınıyor

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Uzun yıllar vergi dairesi olarak hizmet veren tarihi bina Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık Belediyesi’ne tahsis edilmişti. Tahsisin ardından Ayvalık Belediyesi, bu binaya taşınmak için hazırlıklara başladı. Binada son kontroller yapılırken, iç mekânı da belediyenin kullanımına hazır hale getiriliyor. Mimarisiyle dikkat çeken binanın hikayesi de oldukça ilginç. Buna göre, tarihi binanın Rum asıllı Yorgola isimli bir işadamı tarafından Ayvalık’tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırıldığı biliniyor. Öte yandan, Ayvalık Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bir dönem hastane olarak kullanılan tarihi ‘Ayvalık Vergi Dairesi’ binasının restorasyon işlemlerinde son aşamaya gelindi. Çevre düzenlemesinin ardından Ayvalık Belediyesi tarihi binada hizmet vermeye başlayacak” bilgisi verildi.

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‘BU KENTİN HİKÂYESİ VAR’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin çeşitli bölgelerinde on bir ayrı yerde bulunan birimlerin önemli bir bölümünün tarihi binada hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Ergin, “O bina babalarımız döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi. Bina yüz yılı aşkın bir zamanda yapılmış daha sonra devlet bir şekilde kullanmış. Bu bina Ayvalık Belediyesi’ne hizmet verecek. Bunu neden böyle düşündük? Bu kentin bir hikayesi var. Herkes yeni bir bina yapmaktan yanaydı belediye için. Ben belediye binasının bir hikayesi olmasından yanaydım. O hikayeyi yazmak önemli. Kuruluşu yüz yıllara dayanan belediyemize yine tarihi bir yapı çok yakışacak” diye konuştu.