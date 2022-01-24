Ayvacık T-2 tünelinde sona gelindi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Saatlerdir erişim sağlanamıyor Açıklama geldiSaatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi#Btcturk
Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti Çevik kuvvet devreye girdi ve...Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti! Çevik kuvvet devreye girdi ve...#Galatasaray
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Alt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyorAlt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyor!#Koronavirüs
72 yıldır böylesi görülmedi Boluda tarihi kar yağışı...72 yıldır böylesi görülmedi! Bolu'da tarihi kar yağışı...#Anadolu Otoyolu
Ay görevi için milli roket hazırAy görevi için milli roket hazır#Hibrit
Belgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyorBelgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyor#Sezen Aksu
Hakaret özgürlük mü tutuklama adalet miHakaret özgürlük mü tutuklama adalet mi?#Sedef Kabaş
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa#Ayşe Dede
İstanbulda kar etkisi... Şiddetini artırdı Üniversiteler flaş kararİstanbul'da kar etkisi... Şiddetini artırdı! Üniversiteler flaş karar#Istanbul
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
Enis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdiEnis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdi#Enis Arıkan
Vali Yerlikaya duyurdu İstanbulda kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağıVali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı#Motosiklet
HABERLEREkonomi Haberleri

Ayvacık T-2 tünelinde sona gelindi

#Ayvacık T-2 Tüneli#Adil Karaismailoğlu#Kaz Dağları 
Ayvacık T-2 tünelinde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları’ndan geçişi 35 dakikadan 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık T-2 Tüneli çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale’nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğu belirtilerek, “Çanakkale’nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir’e ulaşımını sağlayan Kuzey-Güney aksında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol, bölünmüş yol haline getiriliyor” denildi.

9.6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 adet çift tüp tünel bulunduğu ifade edilerek, 1693 metrelik T-1 Tüneli’nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli’nde ışığın görüleceği ifade edildi.

Haberin Devamı

YILDA 79.1 MİLYON TL TASARRUF

Işık görme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı belirtilerek, şöyle denildi: “Projenin hayata geçirilmesiyle, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. İnşa edilen tünellerle, Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilecek. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak. Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla, 12.1 kilometrelik mevcut yol, 2.5 kilometre kısalarak 9.6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71.3 milyon TL, akaryakıttan 7.8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 79.1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3 bin 65 ton azaltılacak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayvacık T-2 Tüneli#Adil Karaismailoğlu#Kaz Dağları 

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe