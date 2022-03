Ayşegül Çapan İDDMB başkan adayı oldu

Haberin Devamı

Sektördeki ilk kadın başkan adayı olmasının kendisine özel bir sorumluluk yüklediğine vurgu yapan Ayşegül Çapan, “Ben ve ekibim, sektörün sadece duayenleri ve önde gelen isimleri ile değil, hemen hemen tüm bileşenleriyle istişare ettik. Talepleri, ihtiyaçları ve önerileri topladık. Bu çerçevede yönetim kurulu listemizi ve projelerimizi belirledik. Elbette, bir kadın başkan adayı olmanın özel bir sorumluluğu olduğunu hissediyorum. Yılların getirdiği birikim ile ülkemiz ihracatında çok önemli bir yer tutan sektörümüzü daha da büyütmek, geliştirmek ve güçlendirmek için hazırladığımız projeleri hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.

İDDMB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin yeni dönem için oluşturulan yönetim kurulunda yer alacak olmasının da bir yenilik olduğuna dikkati çeken Ayşegül Çapan, pek çok STK’da görevi bırakan başkanların ya köşelerine çekildiğini ya da muhalif olduklarına işaret ederek, Tahsin Öztiryaki’nin başkanlık sonrası yönetim kurulunda görev almasını ‘nadir ve takdiri hak eden bir durum’ olarak niteledi.

Çapan, “Tahsin Başkanımızın, ağabeyimizin yönetimde görev alması bizim için inanılmaz bir güç. Sektörümüzün ihracatta rekorlar üstüne rekorlar kırdığı dönemin başkanı, devam eden projelerimizin fikir babası başkanımız bizimle. Bu devam eden projelerimizin başarıya ulaştırmamızda hayati bir öneme sahip” diye konuştu.

“SEKTÖR GÜÇLENDİ, PROJELER BÜYÜDÜ”

Türkiye’nin ekonomik büyümesini ihracat üzerine kurmasının, ihracatın tam olarak en önde ve el üstünde tutulduğu bir dönem içinde olmasını büyük bir güç olarak hissettiklerini dile getiren Ayşegül Çapan, “Sektörümüz gücünü Türkiye ihracatında aldığı pay ile ortaya koymuştur. Ama potansiyeli ile hedefleri arasındaki mesafe hala açıktır. Bizim amacımız bu açığı kapatmak, ülkemiz, insanımız ve sektörümüzün çalışkan temsilcilerimiz için değer üretmektir. Bu açıdan bakıldığında, öncelikle zaten iyi durumda olan ihracatımızı değişen bölgesel ve küresel konjonktüre uygun olarak güvenli ve stabil halde tutabilmek ve geliştirmektir. Özetle, zaten rayında giden ihracat katarımızı hiç durdurmadan doğru şekilde makas değiştirip, hızlandırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

PROJELER VE YENİLİKLER

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan adayı Ayşegül Çapan, başkanlık yarışında açık ve paylaşımcı bir kampanya yürüteceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Biz kendimize ‘İhracat Dostluk Grubu’ diyoruz. Neden diye sorarsanız? Her şeyimiz açık, net ve tartışmaya açık. Bizimle yola çıkan, bizimle çalışan her paydaşımız, arkadaşımız, bizim dostumuzdur. Eski dostlar arasında da sırlar olmayacağına göre kendimize ‘ihracat dostluk grubu’ dedik. Hepinizin şahit olacağı üzere, söz verdiğimiz şeffaflık gereği, her türlü soruya, talebe ve öneriye açık olduğumuzu tüm platformlarda göstereceğiz. Hazırladığımız projelerimizi ve ortaya koyacağımız yenilikleri de çok yakında peyder pey sizlerle paylaşacağız.