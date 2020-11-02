Ayrıcalıklı kombi ve klima servisi Arkom Teknik

Isıtma ve soğutma sistemleri için; montaj, bakım, onarım, danışmanlık gibi hizmetleri en üst seviyede alabileceğiniz Kocaeli Klima Servisi Arkom Teknik, Kocaeli ve İzmit bölgesine hizmet verir.

Evinizi sıcak tutmak, etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak ise önemlidir. Bu konuda lisanslı, konusunda uzman ve deneyimli kombi ve klima servislerinden yararlanmak gerekir.

İş yerlerinde ya da evlerde, verimli kombi ve klima sistemlerinin, doğru şekilde çalışması için, müşteri memnuniyeti odaklı, profesyonel hizmet sunan en iyi servis firmasını seçmek için zaman ayrılmalıdır.

Mükemmel bir klima ve kombi servis şirketi, gelecekte onlarla rahatça iletişim kurmanızı ve gerektiğinde çevrenizdeki insanlara da yönlendirme yapmanızı sağlayacak profesyonellikte hizmet sunmalıdır.

Bu tür hizmetin alınacağı kombi ve klima servis şirketlerini araştırırken, bazı kriterler göz önünde bulundurulmalı, ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak firmalarla, konusunda uzman ve deneyimli çalışan personeliyle hizmet veren, sertifikalı, MYK belgesi bulunan firmalardan hizmet talep edilmelidir.

KOMBİNİZ NEDEN BAKIMA İHTİYAÇ DUYAR?

Kombiye düzenli bakım yaptırmak, kombinin arıza seviyesine ulaşmadan, olabilecek arızalı size bildirir. Bunun anlamı ise, onarımlardan tasarruf etmek ve olası gaz kaçaklarından kurtulmaktır.

Kombilerin daha verimli ve tasarruflu çalışması için, yıllık kontrollerinin ve bakımlarının yapılmış olması gerekir. Uzun vadede enerji tasarrufu kazanmak, daha verimli ısınmak için, kombi bakımı, onarımı, petek temizliği gibi işlemler yapılmalıdır.

Kocaeli bölgesinde kaliteli ve profesyonel hizmet veren kombi servisi hizmeti sunan Arkom Teknik, evinizde ya da işyerinizde kurulu olan kombi sistemlerinde, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılayan hizmetleriyle, sektör içindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

Arkom kombi servis teknisyenleri;

Mesleki yeterlilik belgesine sahiptir.

F-Gaz sertifika eğitimi almış yetkin personelden oluşur.

Personelimiz; hızlı, güvenilir ve çözüm odaklı hizmet verir.

Teknisyenlerimiz; MYK gaz yakıcı cihaz servis personeli belgesine sahiptir.

Müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu hizmetlerimizde, uzman teknik ekibimiz; petek temizliği, doğalgaz soba servisi, şofben servisi, brülör servisi, kazan-kaskad servisi konularında uzmandır.

KLİMA SERVİSİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Ev ya da işyerine tercih edeceğiniz klimalar için seçim yaparken, en önemli kriterlerin başında doğru klima servisi tercihleri de bulunur. Çünkü yeni bir klima ünitesi satın almak ya da sürekli tamir ettirmek asla karlı ve eğlenceli olmamakla birlikte, büyük maliyetlere varan sonuçları bulunur.

Etkin ve profesyonel bir klima servisi seçerken ;

Lisans ve deneyim en önemli kriterlerin başında gelir.

Hangi hizmetleri verdikleri sorgulanmalıdır.

Aylık ve yıllık bakım planları sorgulanmalıdır.

Bulunduğunuz bölgeye yakın olmaları önemlidir.

Servis saatlerine verdikleri önem araştırılmalıdır.

Çözüm odaklı olup olmadıkları araştırılmalıdır.

Acil durum onarımları yapıp yapmadıklarına bakılmalıdır.

Profesyonel ve kaliteli hizmetleriyle ön plana çıkan Kocaeli’nin yerel klima servisi Arkom Teknik; Split klima, multi split klima, VRF-VRS klima, Chiller klima, FanCoil klima, Pano tipi klima servisleriyle, Kocaeli ve İzmit bölgesine hem bireysel hem de kurumsal olarak hizmet verir.

PROFESYONEL KOMBİ SERVİSİ HİZMETİ NASIL ALINIR?

Yeni bir kombi alındığında ya da mevcut olan bir kombi cihazının bakım ya da onarım işlemleri için profesyonel kombi servisine ihtiyaç duyulur. Yenilediğiniz bir kombide, üretici firma ve gaz dağıtım firmasının (İZGAZ) teknik şartnamelerinin uygulanması, çok önemlidir.

Alınacak yeni bir kombi kazanının montajı için; kurulumu yapacak teknik elemanın gaz, elektrik ve su cihazları konusunda yetkinliğe sahip olması şarttır. Kocaeli’nin yerel kombi servisi Arkom Teknik çalışanları, konusunda uzman ve deneyimli teknisyenlerden oluşur.

Teknisyenlerimizi profesyonel yapan üç farklı etken vardır ;

Kurulum becerileri

Müşteri hizmetleri konusundaki becerileri ve

Satış ve pazarlama becerileridir.

Teknisyenlerimiz; işini iyi yapan profesyoneller olmasının yanında, insan ilişkilerinde beceriye sahip kişilerdir. Teknisyenlerimiz kurulum sürecini açıklarken, kazanın nasıl daha verimli çalıştırılabileceği konusunda birçok ipuçlarını da sunar.

Aynı zamanda müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp, müşterilerimizin endişe duydukları konularda da her türlü yardımı ve desteği verir. Kombi sistemlerinde uzmanlığa sahip profesyonel ekibimiz, sisteminizi en kısa sürede çalışır duruma getirirken, bilgi ve deneyimlerini hizmetlerine yansıtır.

BİR KOMBİ SERVİSİ HANGİ HİZMETLERİ SUNMALIDIR?

Kocaeli ve çevresinde oturuyor ve bir kombi servisine ihtiyacınız olduğunda, konusunda uzman ve deneyimli hizmet veren servisler tercih edilir. Kombi servisini sağlayan teknisyenin nitelikli olmasının yanında bazı yetki ve belgelendirme sertifikalarının da bulunması, işini en iyi şekilde yaptığının göstergesidir.

Bir kombi servisi sırasında ;

Görsel inceleme

Kazan içinin temizlenmesi

Baca kontrolü

Gaz basıncı kontrolü

Kazan ateşleme sisteminin kontrolü

Görsel inceleme sırasında teknisyen; kazanın mevcut standartlarını inceler. İhtiyaç ve gereksinimleri karşılayıp karşılamadığına bakar. Herhangi bir korozyon ya da sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.

Her şeyin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için, tüm bileşenler kontrol edilir ve kazanın içi temizlenir. Bu kontroller sırasında; ısı eşanjörü, brülör, ana enjektör ve kıvılcım sondası kontrol edilir.

Bacanın doğru şekilde çekip çekmediğini kontrol etmek ve bacanın doğru şekilde takıldığından emin olmak için, baca kontrolü gerçekleştirilir. Gaz basıncı kontrolü yapılarak, kombinin doğru basınçta çalışıp çalışmadığı anlaşılır. En son ateşleme bölümü incelenerek, kazanın ateşleme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Profesyonel bir kazan servisi en az 30 dakika sürer. Bu sürenin altında yapılan servis çalışmaları, merdiven altı çalışan servislerin yapacağı iştir. Bu süre kombinin marka ve modeline göre değişkenlik gösterir.

KOMBİ VE KLİMA SİSTEMLERİNDE MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Bir kombi ve klima servisi seçerken, müşteri hizmetleri ve desteği konusunda verdikleri destek araştırılır. Küçük işletmeler genellikle resmî belgesi olmadan çalışır ve genellikle mahalle arası servisleri olarak bilinir. Bu tür servislerde kombi ve klima teknisyenlerinin, konusunda etkili ve yetkin olup olmadıkları ölçmek kolaydır.

Konusunda uzman ve deneyimli personeliyle hizmet veren Kocaeli kombi servisi Arkom Teknik; sertifikalı teknik servis elemanlarıyla hizmet verir. Kocaeli ve çevresinde hizmet sunan firma, garantili servis hizmeti verir. Müşteri memnuniyeti ön planda tutulurken, uygun fiyat politikası yanında servis öncesi ve sonrasında, profesyonel destek hattı hizmeti sunar.

KLİMA VE KOMBİ SERVİSİNDE NEDEN ARKOM TEKNİK TERCİH EDİLİR?

Güvenilir klima ve kombi servisi bulmak çoğu zaman zordur. Konusunda uzman ve deneyimli teknisyenlerin çalıştığı, müşteri ve çözüm odaklı hizmet veren servis hizmetlerinde, birçok farklı kriter, ön plana çıkar.

Arkom Teknik tercih etme sebepleri ;

Kombi ve klima servis teknisyenlerinin MYK belgeli ve tüm eğitimleri almış olması

Kombi ve klima servisi yapılırken, değiştirilen tüm yedek parçalarda 1 yıl garanti olması

Müşteri memnuniyetinin her zaman ön planda olması

Hizmetlerin her zaman çözüm odaklı gerçekleştirilmesi

Uygun fiyat politikası

Güleryüzlü hizmet politikası

Kocaeli bölgesinde hizmet veren, kombi ve klima servis hizmeti yanında; bakım, montaj, onarım, danışmanlık ve teknik ekip tedarik hizmetleriyle de ön plana çıkan Arkom Teknik profesyonel hizmetlerine www.arkomkombi.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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www.arkomkombi.com