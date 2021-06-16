Aynes Gıda, yatırım, üretim ve istihdamda rekor kırdı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süt, peynir, yoğurt, ayran ve yem sektöründe faaliyet gösteren Aynes Gıda, TMSF’ye devredilmesinin ardından adeta büyüme rekoru kırdı. Hem istihdam hem yatırım hem de üretim tarafında atağa kalkan şirket, 24 ülkeye de ihracat gerçekleştirdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Aynes Gıda’nın TMSF’ye devrolmasından sonra büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek “Aynes Gıda devralındığı döneme göre, ciddi bir büyüme ile 4 yılı geride bırakmıştır. 2016 yılında 494 milyon 125 bin 948 TL olan aktif büyüklük, 2020 yılında 664 milyon 943 bin 501 TL’ye yükselmiştir. Dolayısıyla son dört yıl içerisinde aktif toplamı yüzde 35 seviyesinde büyüme göstermiştir. Satış rakamları da yine aynı dönemde 751 milyon 657 bin 634 TL’den, 1 milyar 425 milyon 142 bin 388 TL’ye yükselmiş olup yüzde 90 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir. 2021 yılı bütçe hedefi 2 milyar 168 milyon 326 bin 751 TL ciroya ulaşmak olan Aynes Gıda, yıl sonunda yüzde 52’lik bir ciro artışı hedeflemektedir” açıklamasını yaptı.

33.3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Aynes Gıda’nın 2018-2020 yılları arasında 24 farklı ülkeye, toplamda 33.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülal, firmanın 2021 yılı ilk 4 ayında toplam 5 milyon 563 bin 677 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 seviyesinde ihracat büyümesi gösterdiğini ve 2021 yılı ihracat bütçe hedefinin 16.3 milyon dolar olduğunu açıkladı.

İŞLENEN SÜT 1.090 TON SEVİYESİNE ULAŞTI

Gülal yapmış olduğu açıklamada; 2016/Aralık döneminde iflas erteleme sürecinde bulunurken TMSF yönetimine geçen Aynes Gıda’nın, TMSF yönetimi öncesinde yılda ortalama 528 ton seviyesinde süt işlemekteyken, bu rakamın 2021 yılı mayıs ayında ortalama 1.090 ton seviyesine ulaştığını, dolayısıyla TMSF döneminde işlenen süt miktarının yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterdiğini ifade etti.

“60 BİN HANEYE DOKUNDUK”

Aynes Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa ise, gıda güvenliği ve kalite performansını garanti ederek, pandemi sürecinde çalışmalarını tam kapasite sürdürmekte olan Türkiye’nin en büyük süt işleyicilerinden olan Aynes Gıda’nın, yaratmış olduğu istihdam ile faaliyette olduğu bölgeye değer katarken, oluşturduğu ekonomik iklimle yaklaşık 60 binden fazla haneye dokundu ve üreticilere nefes oldu” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATILDI

Aynes CEO’su Murat Hocalar da yaptığı açıklamada, Aynes Gıda’nın bir sene süren titiz Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkardığı Kolajen Ailesi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı. Aynes kolajen ailesinin sütlü içecek, yoğurt ve ayran çeşitlerinden oluştuğunu belirten Hocalar, Aynes Kolajen ile kolajeni her buzdolabına taşımayı hedeflediklerini ve vizyonlarının tüm dünyaya iyilik ve sağlık taşıyan öncü ve ilham veren global bir marka olma olduğunu belirtti.

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