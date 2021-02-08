Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan: Aynaların Geniş Kullanım Alanlarını Anlattı

Aynanın geniş kullanım alanları hakkında bilgiler veren genç girişimci, Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan “Aynalar artık hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Masa, sehpa, dolap zeminleri, duvar ve tavan uygulamalarında sıklıkla tercih ediliyor. Ortama şıklık katmasının yanında daha ferah bir alan olmasını da sağlıyor. Aynayı dekorlarında tercih eden işletmeler başlıca; mağazalar, restoranlar, oteller, spalar, spor merkezleridir. Bu alanda hizmet veren birçok müşterimizle başarılı projeler gerçekleştirdik” dedi.

30 yılı aşkın sektörde deneyimi ve tecrübeyle devam ettiklerini ve babadan oğula devreden bir şirket olduklarını belirten Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan, “Babadan oğula devreden ve sektörde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan bir şirketiz. Ayna, geçmiş yıllardan günümüze gelen, modası geçmeyen dekorasyon aksesuarları arasındadır. Aksesuar olarak tercih edilmesinin dışında, kullanıldığı alanın daha aydınlık ve ferah gösterilmesini sağlar. Aynalarla yaratılacak küçük illüzyonlar sayesinde ortam daha şık ve cazibeli görünebilir” dedi.

AYNA ÇEŞİTLERİ

Ayna çeşitleri ile ilgili bilgiler veren Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan “Duvar kaplama için özel aynalar, baklava ayna, konsol aynası, aynalı saat, aynalı mobilyalar, makyaj aynası gibi ayna çeşitlerimiz bulunmaktadır. Müşteriden gelen talepler üzerine tercih ettiği ayna için özel, proje bazlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda profesyonel tasarımcılar ve uzman ekibimizle, sektörde öncü markalardan biri halinde geldik. Kaliteyi, hızlı ve yaratıcı tasarımcılarla taçlandırıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Ayna Merkezi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın: https://aynamerkezi.net

İLANDIR