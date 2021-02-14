AYM’nin engelli maaş çelişkisi! 2 ayda iki farklı karar

AYM Birinci Bölümü, söz konusu düzenleme nedeniyle engelli maaşlarının kesilmesini hak ihlali sayarken, AYM Genel Kurulu, düzenlemenin anayasa uygun olduğuna karar verdi.

MAAŞLARI KESİLDİ

Engelli vatandaşlara, ödenen maaşlara ilişkin, 2013 yılında, dikkat çeken bir düzenleme yapıldı. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nda ‘hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olmaması’ koşulu getirildi. Bu da, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, net asgari ücretin üçte birinden fazla olması veya bu tutardan fazla gelir sağlanmasının mümkün olması durumunda, engellilere ödenen maaşların kesilmesine yol açtı.

Bursa’da yaşayan D.A kendisine 21 yıldır ödenen maaşın kesilmesi üzerine açtığı davada sonuç alamaması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 16 Eylül 2020 tarihinde D.A’nın engelli maaşının söz konusu kanuna göre kesilmesinin, Anayasa’nın 17. Maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali olduğuna karar verdi.



BU KEZ AYRI DEĞİL

Benzer bir dava önüne gelen Ankara 15. İdare Mahkemesi de, söz konusu kuralın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM Genel Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihinde, bu kez söz konusu kuralın iptali istemini oy çokluğuyla reddederek, kuralın anayasa uygun olduğuna karar verdi.



İTİRAZ HAKKI

D.A’nın avukatı Candan Dumrul ise “Engelli maaşı kesilen ve/veya geriye dönük borç çıkartılan kişilerin öncelikle illerindeki sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına başvurup maaşlarının geri bağlamasını ve borç tahakkukunun iptalini istemelerini, gelecek cevaba karşı da dava açmalarını, gerekirse süreci yeniden AYM önüne taşımalarını öneriyorum. Zira müvekkilim D.A.’nin başvurusuna ilişkin verilen karar buna imkan tanıyor” dedi.