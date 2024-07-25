AYM’den kritik İmar Kanunu iptali

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AYM önceki gün, İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesindeki, “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” düzenlemesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

GEÇİCİ MADDE İLE YAPILMIŞTI

18 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun ile imara aykırı ve kaçak yapılar konusunda düzenleme yapılmış ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. madde eklenmişti. Bu kapsamda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurulması ve şartların sağlanması halinde yapı kayıt belgesi verilebileceği öngörülmüştü. Yapı kayıt belgesi alan kaçak yapılar bu düzenleme ile yasal statüye kavuşmuş ve yapının depreme dayanıklılığı konusunda bina sahibinin sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştı.

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DANIŞTAY’DAN TEBLİĞE DAVA

Bu durum bakanlıkça çıkarılan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’e yansıtıldı. Tebliğin iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde dava açıldı. Daire, tebliğin iptali davasını incelerken, bu hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurdu. Danıştay, AYM’nden geçici 16. maddenin 10. fıkrasındaki “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” şeklindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesini talep etti.

OYBİRLİĞİ İLE İPTAL

AYM de önceki gün, “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” düzenlemesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Kararda, idarenin denetim ve gözetim sorumluluğunun devam ettiği bir konuda idare aleyhine tazminat davası açılamamasının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı. İptal kararı sonrası yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu kurumları da sorumlu olacak. Malik vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine maddi-manevi tazminat davası açabilecek.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye’de imar affı tartışmaları yaşanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na göre 3.1 milyon Yapı Kayıt Belgesi verildi.