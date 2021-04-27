Aylık geliri dudak uçuklatmıştı... VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın vergi oyunu

Türkiye'de kripto paralar konuşuluyor. Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasıyla birlikte mağduriyet yaşayan kullanıcılar suç duyurusunda bulundular. Thodex'in ardından VeBitcoin de işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı. Onun kullanıcıları da mağdur olduklarını dile getirdiler.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık suçundan VeBitcoin'in sahibine, eşine ve çalışanlarına bir dava açtı. Gözaltına alındılar. Aylık gelirinin 1.5 milyon TL olduğunu belirten Vebitcoin CEO’su İlker Baş, eşi ve 2 çalışanı tutuklandı. Şirketinse geçmişine baktığımızda vergi borçları görünüyor. Şu an itibarıyla 140 bin lira vergi borcu var.

Mali Müşavir Hasan Karakaya, CNN TÜRK Muhabiri Samet Güner'e detayları anlattı.

VeBitcoin'in 140 bin lira vergi borcu var. Aylık kazancı 1,5 milyon lira olduğunu söylüyor. Aylık kazancı 1,5 milyon liraysa ne kadar vergi ödemeli?

Mali Müşavir Hasan Karakaya: Aylık kazancı 1,5 milyon liraysa yıllık 18 milyon lira vergi beyan etmesi gerekir. Masraf beyan etmesi gerekir. Bunun da vergisel değeri yaklaşık 4 milyon lira yani 3 milyon 960 bin lira.

2017 yılında 4 bin lira kar beyan etmiş, bunun vergisel oranı 880 liradır. 2018 yılında 12 bin lira kar beyan etmiş. 2019 yılında ise zarar beyan etmiş. Rakamların hiçbir alakası yok kesinlikle birbiriyle örtüşmüyor.

Normalde ne kadar olmalıydı?

Mali Müşavir Hasan Karakaya: 1,5 milyon lira kar ettiğini söylüyorsa 4 milyon vergi beyan etmesi gerekir. 34 ayda 120-135 milyon lira arasında rakam kapattığını parayı şirketten çekmediğini o saldırıdan sebep açık olan 200 milyon lirayı kapatmaya çalıştığını söylediniz.

(Siber saldırıya uğradığını 200 milyon lira değerinde Bitcoin'in çalındığını söylüyor. 4 ayda da 120-135 milyon kadar parayı geri ödediğini söylüyor.) 120-135 milyon arasında bir parayı kapattıysa bu da aylık 4 milyon lira gibi bir rakama denk gelir. 4 milyon çarpı 12 dediğimizde 45 milyon gibi bir rakam denk gelir.

45 milyonun vergisel değeri yaklaşık 10 milyon liradır. Yani burada söylenenle, ifade edilenle mali veriler birbiriyle örtüşmemektedir.

1,5 milyon lira aylık kazanıyorsa yıllık vergisinin 4 milyon lira olması lazım. Aylık 4 milyon lira kazanması lazım. Yıllık 45 milyon lira eder bunun vergisi 10 milyon lira. Böyle bir kazanç yok. Böyle bir beyan yok.

Vebitcoin sahibi kazandığı rakamlar 1,5 milyon lira olsaydı ödeyeceği rakam 4 milyon lira olacaktı. Kendi ifadesinde diyor ki ben zarara uğramıştım 200 milyon lira. 120-135 milyon lirasını ödedim. Onun için de aylık kazancının 4 milyon lira olması lazım. Sadece mağdur ettiği kişiler kullanıcılar değil. Devletten de vergi kaçırdığı ortaya çıkıyor.

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