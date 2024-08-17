Aylık faiz 4 ayın dibinde

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Merkez Bankası (TCMB) verileri, mevduat faizinde yaşanan düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.

TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi 9 Ağustos haftasında yüzde 58.47’ye gerileyerek son 6 haftanın en düşük seviyesine indi. 1-3 aylık TL mevduat faizi nisan ayı ortasında yüzde 68.8’e yükselerek tarihi zirve seviyelerine ulaşmıştı. Sonraki haftalarda başlayan düşüş serisi, haziran ayının son haftasında durmuştu. 28 Haziran haftası itibarıyla üç hafta boyunca tekrar yukarı yönlü ivmelenen 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi, son bir aydır da düşmeye devam ediyor. Açıklanan son veriler ise, gelinen seviyenin son 6 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koymuş oldu. En uzun dönemli düşüş ise bir ay vadeli TL mevduat faizinde yaşandı. Buna göre, bir ay vadeli mevduat faizi 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 0.5 puan azalışla yüzde 53.89’a gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

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Ancak, TCMB’nin açıkladığı bu oranlar daha çok yüksek hacimli döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) standart TL mevduata geçişlerde geçerli. Bu yüzden vatandaşın bankaya gittiğinde karşılaştığı oranlar daha düşük oluyor.

DÜŞER Mİ, ARTAR MI: ENFLASYONA BAĞLI

Geçtiğimiz aylarda mevduat faizlerinde görülen gerilemenin temel nedenlerinden biri, piyasada oluşan TL likidite fazlası olmuştu. O dönem konuştuğumuz uzmanlar, piyasadaki fazla TL’nin faizleri aşağı yönlü etkilediğini aktarmıştı.

Son durum hakkında Hürriyet’e bilgi veren İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acer, piyasadaki likiditenin ciddi şekilde çekildiğini; mevduat faizindeki gerilemenin artık direkt olarak likidite kaynaklı olmadığını söyledi. Özellikle bir ay vadeli mevduat faizindeki gerilemenin çok net bir nedeni olmadığını kaydeden Acer, ilerleyen dönemde faizlerin yeniden dengelenebileceğine işaret etti. “Enflasyon rakamları iyi geldikçe piyasa önden satın almaya çalışıyor, bu yüzden bankalar da faizleri aşağı çekiyor” diyen Acer, “Ancak TCMB de sıkılaşmanın süreceğini belirterek tam tersini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde enflasyon çok net bir şekilde aşağı gelirse faizlerde gevşeme devam edebilir. Fakat enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşirse de mevduat faizinin tekrar 3-4 puan artacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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KONUT VE TİCARİDE DÜŞTÜ İHTİYAÇTA ARTTI

Merkez Bankası’nın (TCMB) verileri ayrıca, konut ve ticari kredi faizlerinin de gerilerken; ihtiyaç kredisi faizlerinin arttığını da ortaya koydu. Buna göre, 2 Ağustos haftasında yüzde 43.64 olan konut kredisi faizi 9 Ağustos haftasında leyerek yüzde 43.48’e düştü. Ticari kredi faizleri ise aynı dönemde 0.7 puan azalışla yüzde 60.96’ya indi. İhtiyaç kredisi faizleri ise yüzde 73.93’ten yüzde 74.59’a yükseldi. İhtiyaç kredisi faizi martta yüzde 86’yı aşarak rekor kırmıştı.

‘FON GETİRİSİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR’

Gedik Yatırım Başkonomisti Serkan Gönençler, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Mevduat faizinde baskılanma sürüyor. Para piyasa fonlarının iyi getiri sunuyor olması da bu baskılanmayı sağlıyor olabilir” dedi.

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Gönençler ise, mevduat faizinde düşüş ivmesinin sürmesini beklediğini; TCMB’nin politika faizini düşürmeye başlamasıyla, bu düşüşe paralel mevduat faizindeki gerilemenin de hızlanmasının beklendiğini aktardı.