‘Aylık enflasyon gıda öncülüğünde zayıfladı’

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TCMB’nin Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, gıda fiyatlarının 2020 Ağustos’tan bu yana ilk defa aylık bazda azaldığı ifade edildi ve bu gelişmede, taze meyve ve sebze öncülüğünde yüzde 4.89 ile belirgin bir gerileme sergileyen işlenmemiş gıda fiyatlarının öne çıktığı belirtildi. Gerek kırmızı gerekse beyaz et fiyatlarında da düşüş gerçekleştiği ifade edilen raporda, işlenmiş gıdada aylık enflasyon yüzde 2.37 ile önceki aya kıyasla sınırlı bir yavaşlama kaydederken, bu grupta çay ve şekerleme-çikolata kalemlerindeki fiyat artışlarının öne çıktığı kaydedildi. Raporda,enerji fiyatlarındaki artışta ise doğalgaz mesken tarifelerinde yapılan düzenlemenin belirleyici olduğu aktarıldı.

Rapora göre, tüm göstergeler birlikte incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin kayda değer bir değişiklik sergilemediği değerlendiriliyor.