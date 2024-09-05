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‘Aylık enflasyon gıda öncülüğünde zayıfladı’

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#Merkez Bankası#Enflasyon#Gıda
‘Aylık enflasyon gıda öncülüğünde zayıfladı’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyonun yüksek bazın da etkisiyle ana gruplar genelinde düşmeye devam ettiğini, aylık fiyat artışının da gıda grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla zayıfladığını bildirdi.

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TCMB’nin Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, gıda fiyatlarının 2020 Ağustos’tan bu yana ilk defa aylık bazda azaldığı ifade edildi ve bu gelişmede, taze meyve ve sebze öncülüğünde yüzde 4.89 ile belirgin bir gerileme sergileyen işlenmemiş gıda fiyatlarının öne çıktığı belirtildi. Gerek kırmızı gerekse beyaz et fiyatlarında da düşüş gerçekleştiği ifade edilen raporda, işlenmiş gıdada aylık enflasyon yüzde 2.37 ile önceki aya kıyasla sınırlı bir yavaşlama kaydederken, bu grupta çay ve şekerleme-çikolata kalemlerindeki fiyat artışlarının öne çıktığı kaydedildi. Raporda,enerji fiyatlarındaki artışta ise doğalgaz mesken tarifelerinde yapılan düzenlemenin belirleyici olduğu aktarıldı.

Rapora göre, tüm göstergeler birlikte incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin kayda değer bir değişiklik sergilemediği değerlendiriliyor.

 

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#Merkez Bankası#Enflasyon#Gıda

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